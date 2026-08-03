Kėdainių rajone degė namas, jo šeimininkė nenukentėjo

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, apie 11.43 val. sulaukta pranešimo, kad Kėdainių rajone, Gudžiūnų seniūnijoje, Gudžiūnų miestelyje, Gumbinės gatvėje, atvira liepsna dega mūrinis vieno aukšto gyvenamasis namas su mansarda.
Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad buvo uždūmintas kambarys, smilko lova. Gaisro metu nuo karščio išdužo kambario langai, apdegė lova, aprūko sienos. Į lauką išnešti namų apyvokos daiktai, dujinė viryklė ir elektros įrenginiai.
Likviduojant gaisrą išardyta namo perdanga, ji perlieta vandeniu, perkasti spaliai. Gyventoja nenukentėjo, medikų pagalbos atsisakė.
Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.
Kėdainių rajonasGaisrasNamas
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