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Mįslinga vyro mirtis: kūnas ištrauktas iš per miestą tekančios upės kanalo

2026 m. rugpjūčio 3 d. 19:45
Skuodo rajono teisėsaugininkai aiškinasi brandaus amžiaus vyro mirties priežastį ir aplinkybes.
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Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagalbos paprašyta sekmadienio (rugpjūčio 2 d.) pavakare.
Apie 16.58 val. ugniagesiai gelbėtojai iškviesti prie per Skuodą tekančios Bartuvos upės kanalo.
Gautas pranešimas, kad upėje, ties Parko gatve, pastebėtas plūduriuojantis žmogaus kūnas.
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Ugniagesiams gelbėtojams atvykus į vietą, kūnas rastas apie pusę metro nuo kranto ir vieno metro gylyje.
Ugniagesiai gelbėtojai jį ištraukė ant upės kranto.
Policininkai nustatė, kad upėje rastas negyvas 77 metų vyras.
Pareigūnai aiškinasi tragiško įvykio priežastį ir aplinkybes.
Skuodo rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas žmogaus mirties priežasčiai nustatyti.
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