Mįslinga vyro mirtis: kūnas ištrauktas iš per miestą tekančios upės kanalo

Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagalbos paprašyta sekmadienio (rugpjūčio 2 d.) pavakare.
Apie 16.58 val. ugniagesiai gelbėtojai iškviesti prie per Skuodą tekančios Bartuvos upės kanalo.
Gautas pranešimas, kad upėje, ties Parko gatve, pastebėtas plūduriuojantis žmogaus kūnas.
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„Vakarų ekspreso“ duomenimis, skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambinta ir policijai apie šį kraupų radinį tądien pranešta gerokai anksčiau – apie 14.27 val.
Ugniagesiams gelbėtojams atvykus į vietą, kūnas rastas apie pusę metro nuo kranto ir vieno metro gylyje.
Ugniagesiai gelbėtojai jį ištraukė ant upės kranto.
Policininkai nustatė, kad upėje rastas negyvas 77 metų vyras.
Pareigūnai aiškinasi tragiško įvykio priežastį ir aplinkybes.
Skuodo rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas žmogaus mirties priežasčiai nustatyti.