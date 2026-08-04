Pranešimas apie avariją Nemenčinės seniūnijoje, Gaukštonių kaime, rugpjūčio 4 d. gautas apie 14 val. 09 min. Liudininkai pranešė, kad susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis.
Pasak liudininkų, nukentėjo trys žmonės, du iš jų yra užspausti. Liudininkai teigė, kad vienas žmogus nerodo jokių gyvybės ženklų.
Į įvykio vietą išskubėjo visos gelbėjimo tarnybos - ugniagesiai, greitosios pagalbos medika ir policijos patruliai.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gelbėtojams atvykus, nuolaužose prispaustas buvo vienas žmogus. Naudodami specialią gelbėjimo įrangą, žmogų ugniagesiai pradėjo laisvinti.
Pirminiais duomenimis, tarp nukentėjusių yra vaikas. Jis ir kartu važiavusi moteris iš automobilio ištraukti dar iki atvykstant ugniagesiams. Abu nukentėjusius gaivinti pradėjo atskubėję greitosios pagabos medikai.
Tuo tarpu ugniagesiai išlaisvino automobilio „Toyota Prius“ vairuotoją moterį. Ji perduota medikams, ją irgi iš karto pradėta reanimuoti. Tačiau netrukus konstatuota vairuotojos mirtis.
Medikų pagalbos prireikė ir sunkvežimio vairuotojui.
Pirminiais duomenimis, avarija galėjo įvykti lengvajam automobiliui išvažiavus į priešingos krypties eismo juostą.
Po avarijos kelio Nemenčinė - Maišiagala atkarpa ties Gaukštonių kaimu (visai netoli Nemenčinės) buvo uždaryta kelioms valandoms, eismas čia pilnai sustabdytas.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaVilniaus rajonasNemenčinė
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