Vilniaus centre motociklininkas partrenkė 5-metį vaiką

Pranešimas apie nelaimę Gedimino pr. rugpjūčio 4 d. gautas apie 20 val. 58 min. Buvo pranešta, kad prie „Neringos“ viešbučio ir restorano motociklas partrenkė vaiką.
Į įvykio vietą iš karto nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.
Atvykę medikai vaiką apžiūrėjo, rimtų sužalojimų įvykio vietoje nenustatė. Tačiau vaikas patyrė šoką. Tad detalesnei apžiūrai vaikas išvežtas į vaikų ligoninę Santariškėse.
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Tuo tarpu pareigūnai išsiaiškino, kad motociklas BMW partrenkė 5 metų vaiką. Pirminiais duomenimis, vaikas galėjo staiga išbėgti į gatvę.
Motociklininkas buvo blaivus.
Įvykis tiriamas.
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