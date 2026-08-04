Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus centre motociklininkas partrenkė 5-metį vaiką

2026 m. rugpjūčio 4 d. 21:20
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet Vilniaus centre motociklas BMW partrenkė staiga į gatvę išbėgusį 5-metį vaiką.
Daugiau nuotraukų (4)
Pranešimas apie nelaimę Gedimino pr. rugpjūčio 4 d. gautas apie 20 val. 58 min. Buvo pranešta, kad prie „Neringos“ viešbučio ir restorano motociklas partrenkė vaiką.
Į įvykio vietą iš karto nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.
Atvykę medikai vaiką apžiūrėjo, rimtų sužalojimų įvykio vietoje nenustatė. Tačiau vaikas patyrė šoką. Tad detalesnei apžiūrai vaikas išvežtas į vaikų ligoninę Santariškėse.
Susiję straipsniai
Vilniaus rajone dviejų automobilių kaktomuša – 4 sužaloti žmonės išvežti į ligoninę

Vilniaus rajone dviejų automobilių kaktomuša – 4 sužaloti žmonės išvežti į ligoninę

Salono „Bentley Vilnius“ automobilių demonstravimas Nidoje baigėsi avarija

Salono „Bentley Vilnius“ automobilių demonstravimas Nidoje baigėsi avarija

Mirtina kaktomuša Vilniaus r. – žuvo dvi moterys ir vaikas

Mirtina kaktomuša Vilniaus r. – žuvo dvi moterys ir vaikas (9)

Tuo tarpu pareigūnai išsiaiškino, kad motociklas BMW partrenkė 5 metų vaiką. Pirminiais duomenimis, vaikas galėjo staiga išbėgti į gatvę.
Motociklininkas buvo blaivus.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniaus centrasmotociklas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.