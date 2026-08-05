Aiškėja naujos siaubingos tris gyvybes nusinešusios avarijos detalės – mergaitė šį mėnesį būtų šventusi gimtadienį

Kaip jau skelbė Lrytas, rugpjūčio 4 d. apie 14 val. 07 min. Vilniaus r., Gaukštonių kaime, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters (gimusi 1975 m.), išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu krovininiu automobiliu MAN, kurį vairavo vyras (gim. 1957 m.).
Iš karto po susidūrimo pravažiuojantys žmonės iš automobilio ištraukė dvi keleives – moterį ir mergaitę. Abi buvo pradėtos gaivinti, vėliau gaivinimą perėmė atskubėję greitosios pagalbos medikai.
Lengvojo automobilio vairuotoja liko prispausta automobilyje. Liudininkai pranešė, kad ji be gyvybės ženklų.
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Atskubėję ugniagesiai vairuotoją išlaisvino, medikai konstatavo jos mirtį. Netrukus, apie 15 val. 05 min., buvo konstatuota ir automobiliu vežtos mergaitės (gimusi 2023 m.) mirtis.
Tuo tarpu kitą keleivę (gimusi 2002 m.) greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę, tačiau neišgyveno ir ji. Apie 16 val. 46 min. moteris nuo gautų sužalojimų ligoninėje mirė.
Sunkvežimio vairuotoją greitosios pagalbos medikai apžiūrėjo įvykio vietoje, bet į ligoninę jo vežti neprireikė.
„Tai nebuvo per platformą teikiama keleivių vežimo paslauga“
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Į avariją patekęs lengvasis automobilis „Toyota Prius“ buvo pažymėtas pavežėjimo platformos „Etransport“ logotipais ir telefono numeriais. Todėl redakcija kreipėsi į bendrovę, prašydama pakomentuoti nelaimę.
Iš gauto „Etransport“ administracijos atsakymo aiškėja, kad nelaime pasibaigusi kelionė nebuvo per platformą teikiama keleivių vežimo paslauga. Greičiausiai, tai buvo privati kelionė.
„Patikrinę viešai prieinamą informaciją bei vaizdinę medžiagą, preliminariai nustatėme, kad į avariją patekęs automobilis buvo nuomojamas iš mūsų partnerių ir „Etransport“ nepriklauso.
Taip pat preliminariai identifikavome vairuotoją. Mūsų turimais duomenimis, tai 1975 m. gimusi moteris, vykdžiusi veiklą jos įkurtos mažosios bendrijos vardu.
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Patikrinę sistemos duomenis nustatėme, kad eismo įvykio metu vairuotoja nebuvo prisijungusi prie „Etransport“ platformos. Paskutinis per mūsų sistemą vykdytas užsakymas buvo baigtas 12 val. 51 min., todėl neturime galimybės identifikuoti, kas eismo įvykio metu buvo automobilyje. Tai NEBUVO per mūsų platformą teikiama keleivių vežimo paslauga.
Nuoširdžiai apgailestaujame dėl šio tragiško įvykio ir reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems bei visiems, kuriuos palietė ši nelaimė.
Kadangi vyksta oficialus eismo įvykio tyrimas, daugiau aplinkybių komentuoti negalime. Esant oficialiam teisėsaugos institucijų prašymui, bendradarbiausime ir suteiksime visą mūsų turimą informaciją“, – rašoma „Etransport“ administracijos redakcijai atsiųstame komentare.
Pirminiais duomenimis, lengvojo automobilio vairuotoja su savimi vežėsi dukrą ir anūkę, kuriai dar net nebuvo pilnai 3 metų. Gimtadienį mergaitė būtų šventusi kaip tik rugpjūtį.
Dėl kokių priežasčių moteris prieš pat sunkvežimį išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą, kol kas nežinoma. Tą aiškinasi policijos tyrėjai, dėl avarijos pradėję ikiteisminį tyrimą.
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