Klaipėdoje nerimą sukėlė į dangų šovęs juodų dūmų stulpas: užsidegė vagonėlis ant ratų

Gaisras uostamiesčio Liepų gatvėje netikėtai įsiplieskė rugpjūčio 5-osios popietę: Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešimą apie jį gavo apie 14.30 val.
Pasak ugniagesių gelbėtojų, transporto priemonių pardavimo aikštelėje užsidegė gyvenamasis vagonėlis ant ratų.
Gaisras kilo šalia Artojo gatvėje esančios parduotuvės „Gintaro baldai“, atvykus į vietą, vagonėlis jau buvo apimtas atviros liepsnos.
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Iš gaisravietės į dangų pakilo juodų dūmų stulpas, kuris matėsi iš įvairių, toliau esančių miesto vietų.
Ugniagesiai gelbėtojai neužtruko ir gaisrą greitai užgesino. Ugnies padaryta žala ir dėl ko kilo gaisras paaiškės po tyrimo.