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Mažeikių ir Trakų rajonuose ugniagesiai iš vandens ištraukė du skenduolius

2026 m. rugpjūčio 5 d. 09:44
Lrytas.lt
Praėjusią parą ugniagesiai iš vandens ištraukė dviejų skenduolių kūnus. Skenduoliai iš vandens traukti Mažeikių ir Trakų rajonuose.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugpjūčio 4 d. apie 18 val. 49 min. Mažeikių ugniagesiai iškviesti į Reivyčių seniūniją, Tulnikių kaimą, Svajonių g. Buvo gautas pranešimas, kad tvenkinyje matomas skenduolis.
Atvykus gelbėtojams, tvenkinyje apie 3 metrus nuo kranto plūduriavęs vyras ištrauktas. Medikai konstatavo mirtį. 
Telšių apskrities VPK praneša, kad tvenkinyje buvo rastas nuskendusio vyro (gim. 1938 m.) kūnas be išorinių sužalojimų.
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Skuodo parke esančiame vandens telkinyje rastas vyro kūnas

Skuodo parke esančiame vandens telkinyje rastas vyro kūnas

Rugpjūčio 5 d. apie 0 val. 44 min. Trakų ugniagesiai skubėjo į Aukštadvario miestelį, Vievio g. Buvo gautas policijos prašymas atlikti skenduolio paiešką tvenkinyje.
Atvykę gelbėtojai maždaug 3 metrai nuo kranto ir apie 1,5 m gylyje surado vyriškos lyties skenduolį. Jis ištrauktas į krantą ir perduotas policijos pareigūnams.
Abu įvykiai tiriami.
skenduoliaiMažeikių rajonasTrakų rajonas
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