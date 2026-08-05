Prasidėjo javapjūtė, o kartu ir galvos skausmas ugniagesiams – kaip pasirūpinti, kad kombainas nesudegtų

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros specialistai pažymi – daugelio šių nelaimių galima išvengti laikantis elementarių technikos priežiūros ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, praėjusių metų javapjūtės laikotarpiu buvo užregistruoti 573 gaisrai, iš jų atvirose teritorijose – 148, jų metu sugadinta 17 kombainų, o vienas sudegė visiškai. Šiemet, liepos mėnesį javapjūtės darbymečiu jau užfiksuoti 447 gaisrai, iš jų atvirose teritorijose – 63, šių gaisrų metu buvo sugadinti du kombainai. O štai pirmosiomis rugpjūčio dienomis jau degė du kombainai.
Rugpjūčio 3 d. Šakių rajone, Kriūkų seniūnijoje, Žeimio kaime, degė kombainas „Ideal T9 Fendt“ ir 1 aras ražienų šalia jo. Rugpjūčio 4 d. Lazdijų rajone, Seirijų seniūnijoje, Pošnios kaime, sudegė kombainas „John Deere Revermatic“.
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Dažniausiai tokie gaisrai kyla dėl nepakankamas technikos priežiūros ir laiku nepašalintų gedimų. Todėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros specialistai žemės ūkio technikos naudotojus ypatingą dėmesį ragina atkreipti į šios technikos kuro, tepimo, išmetimo, elektros instaliacijos sistemas.
Viena dažniausių tokių gaisrų priežasčių – nesandarios kuro tiekimo ir tepimo sistemos. Ant ištekėjusių tepalų ar kuro greitai kaupiasi dulkės, smulkūs šiaudai, pelų bei šiaudų likučiai, kurie, patekę ant įkaitusių variklio dalių, gali užsidegti.
Pavojų kelia ir susidėvėję guoliai, praslystantys diržai bei netinkamai sureguliuoti mechanizmai. Dėl padidėjusios trinties jie stipriai įkaista ir gali uždegti ant jų apsivyniojusius šiaudus. Todėl labai svarbu tikrinti guolių, diržų, besisukančių mechanizmų būklę.
Gaisrą gali sukelti ir pažeista transporto priemonės elektros laidų izoliacija, neretai sukelianti trumpuosius jungimus ar iš išmetimo sistemos išskrendančios karštos kibirkštys ir degios nuodegos, kurios gali uždegti sausą augmeniją. Tai ypač nesaugu, ypač jeigu kombaine netvarkingi arba nenaudojami kibirkščių gaudikliai.
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Norint išvengti tokių gaisrų ar sumažinti jų pavojų, patariama prieš pradedant darbą kruopščiai apžiūrėti techniką, įsitikinti, ar nėra kuro ar tepalo nuotėkių, o transporto priemonės elektros instaliacija yra tvarkinga, veikia įspėjamosios sistemos, o visi judantys mechanizmai yra tinkamai sutepti.
Ne mažiau svarbu kasdien pašalinti nuo variklio ir kitų įkaistančių mechanizmų susikaupusias dulkes, pelus ir šiaudus. Specialistai rekomenduoja tai atlikti oro pūstuvu kiekvieną kartą prieš pradedant darbus laukuose.
Kombainuose turi būti naudojami tvarkingi kibirkščių gaudikliai, o variklio kolektoriai, jei reikia, apsaugoti metaliniais skydeliais ar sieteliais.
Techniką rekomenduojama remontuoti ar laikyti toliau nuo javų laukų, o degalus pildyti tik išjungus variklį.
Kiekviename kombaine privalo būti ne mažiau kaip du gesintuvai, kurių kiekviename yra ne mažiau kaip 2 kg gesinamosios medžiagos, arba vienas 4 kg gesintuvas, bei nedegus audeklas. Gesintuvus rekomenduojama laikyti skirtingose, lengvai pasiekiamose vietose, kad prireikus juos būtų galima panaudoti nedelsiant.
Kitoje žemės ūkio technikoje turi būti ne mažiau kaip 2 gesintuvai po 2 kg arba 1 gesintuvas su 4 kg gesinamosios medžiagos.
Prieš išvykstant į laukus rekomenduojama patikrinti gesintuvo būklę. Jei gesintuvas turi manometrą, jo rodyklė turi būti žaliojoje zonoje. Net ir nenaudojamo gesintuvo slėgis laikui bėgant gali sumažėti, todėl svarbu reguliariai patikrinti jo būklę ir, prireikus, atlikti techninę priežiūrą.
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros specialistai taip pat rekomenduoja kombaine turėti ir kastuvą – juo ugnį galima greitai užpilti žemėmis.
Taip pat patariama kombaine turėti kelias vandens talpas, jas išdėstyti skirtingose lengvai pasiekiamose vietose.
Kaip elgtis pastebėjus pirmuosius gaisro požymius?
Neretai ūkininkai pirmuosius gedimo požymius – neįprastus garsus, perkaitimą ar degėsių kvapą – pastebi, tačiau darbus tęsia tikėdamiesi juos baigti. Tokie sprendimai gali baigtis technikos praradimu ar didelio masto lauko gaisru.
Pajutus degėsių kvapą, pastebėjus dūmus ar liepsną, būtina nedelsiant sustabdyti techniką ir išjungti variklį ir kuo skubiau skambinti skubiosios pagalbos telefonu 112, kuo tiksliau nurodant gaisro vietą.
Žemės ūkio technika dažniausiai dega laukuose. Todėl operatyviai pasiekti gaisro vietą neretai būna sudėtinga – kelią ugniagesiams dažnai apsunkina melioracijos grioviai ar dideli atstumai. O laikas gesinant gaisrą yra lemiamas faktorius. Todėl pastebėjus pirmuosius gaisro požymius ir laukiant ugniagesių, jei tai saugu, reikia nedelsiant pradėti gesinti gaisrą savo turimomis priemonėmis.
Jei įmanoma, ugnį papildomai slopinti žemėmis ar naudoti nedegų audeklą. Kuo anksčiau pradedamas gesinimas, tuo didesnė tikimybė išsaugoti techniką ir, jei saugu, neleisti ugniai persimesti į javų lauką.
Ugniagesiai gelbėtojai ūkininkams linki saugaus darbo ir kad derliaus nuėmimo neapkartintų ugnis.
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