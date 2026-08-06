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Greta Vilniaus elektra nutrenkė vyrą – greitosios medikai bandė gaivinti, tačiau padėti niekas nebegalėjo

2026 m. rugpjūčio 6 d. 09:29
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet elektra galėjo nutrenkti 41 metų vyrą. Greitosios pagalbos medikai vyriškį dar bandė gaivinti, tačiau jam padėti jau niekas nebegalėjo.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 5 d. apie 17 val. 40 min. Vilniaus r., Avižienių miestelyje, namo kieme, rastas mirusio vyro (gim. 1985 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Lrytas žiniomis, pareigūnai įtaria, kad vyriškį galėjo nutrenkti elektra.
Visų pirma į įvykio vietą vyro artimieji iškvietė greitosios pagalbos medikus. Šie atvykę vyrą bandė gaivinti, bet nesėkmingai.
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Apie 17 val. 31 min. buvo konstatuota vyriškio mirtis. Apie 17 val. 40 min. medikai apie mirusį vyriškį informavo policiją.
Atvykę pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, turintiems patvirtinti arba paneigti įtarimus, kad vyriškį nutrenkė elektra.
mirė vyrasVilniaus rajonasAvižieniai
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