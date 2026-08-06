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Išminavimo operacija Kėdainių r.: išminuotojai neutralizavo 1 400 prieštankinių sviedinių sprogdiklių

2026 m. rugpjūčio 6 d. 09:18
Lrytas.lt
Rimta išminavimo operacija trečiadienį įvykdyta Kėdainių rajone. Čia išminuotojai neutralizavo net 1 400 prieštankinių sviedinių sprogdiklių. Ugniagesiai praneša ir apie dar tris mažesnes išminavimo operacijas.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 5 d. apie 15 val. 07 min. buvo gautas Kauno apskrities VPK pranešimas, kad Kėdainių r., Dotnuvos seniūnijoje, Pilionių kaime įvestas planas „Skydas“.
Atvykę ugniagesiai budėjo įvykio vietoje. Tuo tarpu išminuotojai surinko 1 400 prieštankinių sviedinių sprogdiklių.
Sprogmenys palydėti į Gaižiūnų poligoną ir sunaikinti.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie dar tris smulkesnes išminavimo operacijas. Rugpjūčio 5 d. apie 9 val. 30 min.  Marijampolės ugniagesiai iškviesti į Patašinės seniūniją, Dambavos kaimą, Liepų g. Iš Marijampolės apskrities VPK buvo gautas pranešimas, kad įvestas planas „Skydas“.
Atvykę ugniagesiai budėjo įvykio vietoje iki atvyko išminuotojai ir surastą I-ojo Pasaulinio karo rankinę granatą sunaikino vietoje.
Taip pat rugpjūčio 5 d. apie  13 val. 05 min. Jonavos r., Užusalių seniūnijoje, Daukliūnų kaime, vykdant darbus laukuose, rastas sprogmuo.
Įvestas planas „Skydas“. Atvykę J. Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojai 75 mm artilerijos sviedinį išvežė į poligoną ir sunaikino. Ugniagesiai išminuotojus lydėjo nuo sprogmens radimo vietos iki jo sunaikinimo.
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Tą pačią dieną apie 20 val. 22 min. Šakių r., Kidulių seniūnijoje, Gudlaukio kaime buvo įvestas planas „Skydas“.
Atvykę ugniagesiai budėjo, kol atvyko išminuotojai ir rastą 82 mm minosvaidžio miną sunaikino vietoje. 
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