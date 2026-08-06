Po 3 gyvybes nusinešusios kaktomušos Vilniaus r. prabilo sunkvežimio vairuotojas: tai įvyko akimirksniu

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, 14.09 val. gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijoje, Gaukštonių kaime, susidūrė lengvasis automobilis ir vilkikas. Pirminiais duomenimis, lengvajame automobilyje buvo prispaustų žmonių.
„Atvykus ugniagesiams, du žmonės iš lengvojo automobilio buvo ištraukti, juos gaivino medikai. Pagal pirminę informaciją, tai buvo moteris ir vaikas. Lengvajame automobilyje buvo prispausta vairuotoja, kurią ugniagesiai, panaudoję specialią įrangą, perdavė medikams“, – sakė E. Zdanevičienė.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas informavo, kad iš automobilio „Toyota Prius“ ištraukta vairuotoja (gim. 1975 m.) žuvo įvykio vietoje.
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Kartu automobilyje važiavusi kita moteris (gim. 2002 m.) ir jos mažametė dukra (gim. 2023 m.) buvo sunkiai sužeistos. Iš pradžių medikai dar bandė gaivinti mergaitę, tačiau netrukus buvo konstatuota jos mirtis. Vėliau Policijos departamentas pranešė, kad apie 17 val. ligoninėje mirė ir vaiko mama.
Į ligoninę po avarijos buvo išvežtas ir sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas, tačiau rimtesnių sužalojimų jis išvengė.
Vyras portalui „TV3 žinios“ pasakojo, kad gelbėjimo tarnybos į nelaimės vietą atvyko labai greitai, tačiau lengvajame automobilyje buvę žmonės jau buvo be sąmonės.
„Greitoji ir gaisrininkai labai greitai atvažiavo. Jau ten jie be sąmonės visi buvo“, – sakė sunkvežimio vairuotojas.
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Pasak jo, prieš pat susidūrimą „Toyota Prius“ nieko nelenkė – automobilis, anot vairuotojo, staiga išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
„Jo, į priešpriešą, labai staigiai. Į priešingą pusę“, – sakė vairuotojas.
Paklaustas, kas galėjo lemti tokį manevrą, vyras tik spėliojo.
„Galėjo įvykti tiesiog apsižioplinėjimas. Gal ką nors darė, gal telefonu kalbėjo. Gal su vaiku kalbėjo. Ar užsisukus buvo – bet čia staigiai labai“, – svarstė jis.
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Kol kas oficialios avarijos priežastys nėra nustatytos. Pareigūnai aiškinasi visas tragiškos nelaimės aplinkybes.
Vilniaus rajonasNemenčinėavarija
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