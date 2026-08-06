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Šilutės r. laukuose nukrito parasparnis – pilotas ligoninėje

2026 m. rugpjūčio 6 d. 08:54
Lrytas.lt
Šilutės rajono laukuose trečiadienį nukrito parasparnis, jį valdęs vyras atsidūrė ligoninėje.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 5 d. apie 20 val. 45 min. Šilutės r., Laučių kaime, laukuose, nukrito parasparnis, valdomas vyro (gim. 1977 m.).
Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
parasparnisNelaimėŠilutės rajonas

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