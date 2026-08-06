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Varėnos degalinėje buvo išsiveržusios dijos – evakuoti 5 žmonės

2026 m. rugpjūčio 6 d. 09:53
Lrytas.lt
Visos Varėnos gelbėjimo tarnybos buvo sukeltos ant kojų trečiadienį gavus pranešimą apie degalinė išsiveržusias dujas. Per incidentą iš įvykio vietos buvo evakuoti penki žmonės.
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Kaip pranešė Priešgasrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugpjūčio 5 d. apie 12 val. 26 min. Varėnos ugniagesiai išskubėjo į Savanorių g. Buvo gautas pranešimas, kad degalinėje įtariamas dujų nuotėkis.
Atvykus gelbėtojams, jautėsi dujų kvapas, iš dujų talpyklos ėjo dujos.
Iš degalinės evakuoti 5 žmonės, aptverta teritorija.
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Gelbėtojai pabudėjo kol atvyko dujų tarnybos atstovai, kurie skystas dujas iš talpyklos išpumpavo į vilkiko cisterną.
Alytaus apskrities VPK praneša, kad pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas.
dujų nuotekisVarėnadegalinė
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