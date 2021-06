Mokytojai pretenzijų neturi

Prieš kelias savaites prieštaringai vertinama Vilniaus „Juventos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, įvairių judėjimų, nukreiptų prieš valdžios sprendimus, dalyvė A.G.Astrauskaitė savo socialiniame tinkle paskelbė kursianti „alternatyvią mokyklą“.

Kaip pati sakė, tai bus ugdymas šeimoje, siekiant išvengti skiepų ir „brukamų genderizmo pamokų“.

„Nuo rugsėjo Vilniuje reikalingi istorijos, fizikos ir informacinių technologijų mokytojai alternatyvioje mokykloje“, – tokiu skelbimu feisbuke dalijosi mokytoja.

Anketoje, kurią gali užpildyti būsimi ugdymo įstaigos mokytojai, taip pat buvo ir specialus kreipimasis.

„Vilniaus tėveliai, kuriems nepriimtinos medicininės intervencijos, privalomas ir neaiškus lytinis švietimas, ieško savo vaikams mokytojų. Norėtume jus, mokytojai, samdyti vaikų mokymui mūsų išnuomotose patalpose. Norime mokymo, kuris būtų vykdomas gerbiant šeimos įsitikinimus bei pasirinkimus, be jokių privalomų intervencijų, gerbiant vaiko individualumą ir laisvę.

Mokymas būtų pristatomas ne kaip privalomas, bet kaip privilegija, kuria vaikas gali naudotis, vykdomas nespaudžiant, padedant kiekvienam tobulėti savo tempu ir lygiu, taikant įvairius įtraukiojo, integruoto ugdymo metodus, projektus, potyrimines veiklas ir kitus gerus dalykus bei priemones“, – rašoma anketoje.

Jos teigimu, būsima mokykla laukia „iš sistemos išėjusių pedagogų“.

Vilniaus „Juventos“ gimnazijos vadovė Irina Ignatavičienė naujienų portalui lrytas.lt teigė, kad A.G.Astrauskaitei kaip mokytojai priekaištų neturi, o už skandalus, į kuriuos ji įsivelia, mokykla neatsakinga.

„Jeigu ji nusižengia, tegul klausimus sprendžia policija. Jeigu ne – jokių pretenzijų jai kaip darbuotojai aš neturiu“, – sakė I.Ignatavičienė.

Specialaus leidimo nereikia

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) teigimu, leidimų iš ministerijos nereikia gauti nei steigiant mokyklą, nei organizuojant ugdymą šeimoje. Pati A.G.Astrauskaitė galimybę tartis su ministerija griežtai atmetė.

„Nejaugi nematote, kam sistema dirba? Tik mokymasis šeimoje – alternatyva vaikų bukinimui, genderizmo absurdo diegimui. Protingi ir mylintys tėvai žino, ką daryti, kaip auklėti ir mokyti savo vaikus, kaip rūpintis vaikų fizine ir dvasine sveikata bei suteikti bendrojo išsilavinimo žinias“, – sakė ji.

ŠMSM aiškino, jog naujos mokyklos steigėjui privaloma ją užregistruoti savivaldybėje, taip pat gauti higienos pasą.

„Visos švietimo įstaigos, taip pat ir privačios, savo veikloje privalo vadovautis bendrais, visoms mokykloms taikomais teisės aktais.

Jeigu šeima nori vaikus ugdyti namuose, nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d. turi kreiptis į mokyklą: mokinius galima ugdyti šeimoje, tačiau tik talkinant mokyklai. Mokyklas, kurios organizuoja ugdymą šeimoje, skelbia savivaldybės“, – portalui lrytas.lt aiškino ŠMSM atstovai.

Pasak ministerijos, tokiu atveju tėvai su mokykla sudaro sutartį dėl ugdymo(si) šeimoje, pateikia nustatytus dokumentus – pavyzdžiui, prašymą dėl ugdymo šeimoje pagal atitinkamą programą, tėvų sutikimą dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo, taip pat užpildytą klausimyną tėvams ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų.

Prašoma pateikti ir nustatytos formos priešmokyklinio ar ikimokyklinio ugdymo pedagogų rekomendaciją, jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą, ar laisvos formos metinę Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaitą.

„Taip pat pateikiamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas, Vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija apie tai, kad šeimoje nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai, ir kiti reikalingi dokumentai.

Mokykla mokinius aprūpina vadovėliais, teikia vaikams konsultacijas, sudaro sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje.

Be to, du kartus per mokslo metus mokytojai įvertina mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą bei tai, ar užtikrinami mokinio socializacijos poreikiai“, – tvirtino ministerijos atstovai.

Pažymima, kad vaiką gali mokyti ir tėvai, ir samdomi mokytojai, ir mokyklos, su kuria sudaryta sutartis, mokytojai.

„Tėvai privalo nurodyti, kokia jų vaiką mokysiančių mokytojų kvalifikacija. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintame Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše nustatyti reikalavimai mokytojų kvalifikacijai ir dalykiniam pasirengimui.

Jei klausimyne tėvams ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų bus nurodyta netinkama samdomų mokytojų kvalifikacija ir išsilavinimas, gali būti nesudaroma mokymo sutartis dėl ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu“, – aiškino ŠMSM.

Savo ruožtu Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Aurelija Dermantė portalui lrytas.lt aiškino, kad savivaldybės Švietimo ir mokslo institucijų registre registruoja tik neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojus, ir leidimų naujoms mokyklos neišduoda.

Ji pažymėjo, kad pati A.G.Astrauskaitė į savivaldybę nesikreipė dėl jokios švietimo veiklos.

„Ši pedagogė šiame registre nėra registruota kaip laisvasis mokytojas, o kitų prašymų būtent savivaldybei taip pat nepateikė“, – aiškino Vilniaus miesto savivaldybės atstovė.

Primename, kad A.G.Astrauskaitė išgarsėjo 2019 metais, kai sostinės Lukiškių aikštėje raudonais dažais apipylė „Laisvės kalvos“ maketą. Nuo to laiko ji dažnai matoma prieš skiepus ir testavimą nukreiptuose mitinguose, moteris griežtai kritikuoja ir LGBT bendruomenę, įvairius su karantinu susijusius valdžios sprendimus.