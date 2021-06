Egzaminą sprendė „Alfa klasės“ mokytojai Martynas Venckus ir Gluosnė Petraitytė.

Chemijos Valstybinio brandos egzamino preliminarūs atsakymai:

I dalis

1. B

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

7. B

8. D

9. C

10. A

11. C

12. D

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. C

19. B

20. C

21. A

22. B

23. C

24. A

25. B

26. D

27. A

28. A

29. A

30. C

II dalis

1. 47%

2. K

3. 15 g

4. NO2

5. C4H10O

6. 75 g/mol

7. Matavimo kolba

8. Skilimas

9. Vandenilinis ryšys

III dalis

1 klausimas

1. Cl

2. Ca(HCO3)2 (aq.) → CaCO3 (k.) + H2O (s.) + CO2 (d.)

3. Na2CO3

4. Skalbimo milteliai nesudaro netirpių druskų kietame vandenyje, todėl putoja vienodai.

5. n(EDTA) = c * V = 0,010 mol/l * 0,0122 l = 0,000122 mol n(EDTA) = n (jonų)

c (jonų) = n / V = 0,000122 mol / 0,15 l = 0,0008 mol/l

2 klausimas

1. 15

2. 2 8 4

3. Kovalentinis polinis

4. +4

5. SiH4 + 2O2 → SiO2 + 2H2O

6. 30Si – x 29Si – 1,52x

28Si – 1-2,52x

27,977 * (1-2,52x) + 28,976 * 1,52x + 29,974x = 28,085

27,977 – 70,502x + 44,044x + 29,974x = 28,085

x = 0,031

w(28Si) = (1-2,52*0,031)*100% = 92,2 %

7. Pasižymime n(Si) = 1 mol m(Si) = 28g

x(narvelių) = 6,02 * 1023 : 8 = 7,53 * 1022

V(Si) = 1,60 * 10-22 * x = 12,05 cm3

ρ(Si) = m : V = 28 : 12,05 = 2,32 g/cm3

3 klausimas

1. CH3-CHOH-CH3 (d.) CH3-CH=CH2 (d.) + H2O (d.) ∆H = 50 kJ/mol

2. 2C3H8O + 9O2 →6CO2 + 8H2O

3. 1 mol 2-propanolio – 50 kJ x mol 2-propanolio – 2670 kJ

x = 53,4 mol

n(2-propanolio) = 53,4 mol

4. Paversti vandenį į dujinę būseną

5. CH3-CH=CH2 (d.) + H2O (d.) CH3-CHOH-CH3 (d.) V(teor. 2-propanolio) = V(H2O) = 44 l (H2O trūkumas)

V(dujų) = 44 + 68 = 112 l

V(dujų po reakcijos) = 112 : 1,22 = 20,2 l

η = V(prakt.) : V(teor.) * 100% = 20,2 : 44 * 100% = 45,9 %

4 klausimas

1. Mg2C3 + 4H2O → 2Mg(OH)2 + C3H4

3. Vandenilio dujos

4. KMnO4

5. Cu(OH)2

6.

7. Etano rūgštis

8.

5 klausimas

1. Apvaliadugnė kolba

2. HCOOH CO + H2O

3. Indiferentiniai oksidai

4. 5CO(d) + 2MnO4- (aq) +6H+ (aq) → 5CO2 (d) + 2Mn2+ (aq) + 3H2O (s)

5. KMnO4

6. CO + CuO →Cu + CO2

7. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

8. Ca(HCO3)2

6 klausimas

1. 6CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6O2

2. Endoterminė

3. Hidroksilo ir karbonilo grupės

4. Greitina chemines reakcijas ir mažina aktyvacijos energiją

5. n(N2) = n(N) = 4,52 * 10-5 mol

n(CO2) =

n(C) = 6,22*10-4 mol

n(H2O) =

n(H) = 8,136*10-4 mol

n(C) : n(H) : n(N) = 6,22 * 10-4 : 8,14*10-4: 4,52*10-5 = 55:72:4

Ats.: C55H72N4O5Mg

Chemijos mokytojos Gluosnės Petraitytės komentaras:

Šių metų chemijos egzaminas sudarytas korektiškai ir įdomiai. Buvo nemažai klausimų, skirtų būtent suvokimo ir logikos patikrinimui, o ne vien informacijos įsiminimui. Teoriniai klausimai suformuluoti aiškiai ir suprantamai, o uždaviniai iš pirmo žvilgsnio atrodantys sunkūs, atidžiau perskaičius tapo lengvai sprendžiami.

Nors ir keli klausimai reikalavo gilesnių žinių, iš esmės egzamino užduotys buvo palankios stropiai besimokusiems abiturientams.