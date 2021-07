Apie mokytojo kelią svajojantys Eglė ir Rokas: kaip atrodys ši profesija po ketverių metų?

Prognozuoti ateitį mėgino švietimo, mokslo ir sporto viceministras, bendrojo ugdymo srities specialistas Ramūnas Skaudžius ir du abiturientai – Kauno „Saulės“ gimnazijos abiturientė Eglė Tauraitė ir Rokas Bašinskas iš Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos. Abu moksleiviai neilgai trukus užvers mokyklos duris, bet žada į ją sugrįžti mokytojo „kailyje“, po ketverių metų.

Kaip gimė idėja tapti mokytoju

Tinkalaidės pradžioje vedėja Rasa Jusionytė uždavė tradicinį klausimą pašnekovams, kaip kilo mintis tapti mokytojais, kodėl mokyklą baigiantys Rokas ir Eglė nusprendė savo gyvenimą susieti su mokykla.

Abiturientė iš Kauno pasakojo nusprendusi tapti mokytoja 5-6 klasėje. „Aš turėjau daug gerų pavydžių, turėjau labai gerus mokytojus, kurie mokėdavo sudominti. Būdama vyresnėse klasėse supratau, jog mokytojai formuoja asmenybes, mane tai labai sužavėjo, įkvėpė, pati noriu prisidėti prie ateities, todėl, tikiuosi, tapsiu mokytoja“, – pasakojo E. Tauraitė.

Rokas sakė, jog sudalyvavęs mokytojus rengiančios aukštosios mokyklos projekte, kuriame sutiko įkvepiančias asmenybes, apsisprendė tapti mokytoju, labiausiai pašnekovą įkvėpė jo mėgstamiausias mokytojas Mindaugas Nefas.

Viceministras pasakojo, jog pats sprendimą tapti mokytoju priėmė jau būdamas daug vyresnis.

„Aš apsisprendžiau tapti mokytoju baigdamas bakalauro studijas. Ir man taip pat tai atrodė prasminga, tai buvo sritis, kurioje galėjau save realizuoti“, – savo keliu į pedagogiką dalijosi R. Skaudžius.

Paklaustas, ar gali prisiminti tą momentą, kai suprato, jog mokytojo kelias jam, pasidalino įdomia istorija. „Tai buvo vakaras, rašiau baigiamąjį darbą. Žinojau, kad noriu studijuoti magistrantūroje ir žinojau, kad noriu pradėti dirbti. Tuo metu kaip tik pradėjo rinkti pirmąją „Renkuosi mokyti“ grupę. Išgirdau per televiziją reklamą ir joje skambėję žodžiai labai tiko man. Kviečia iššūkiai, kviečia padėti kitam išmokti, įkvėpti. Tai tobulai man tiko, todėl nusprendžiau pabandyti. Mokytojo profesija yra tokia, kad gali išauginti sparnus kitam. Būtent tai mane įkvėpė rinktis šį kelią“, – pasakoja R. Skaudžius.

Viceministras taip pat papildė, jog dažnai gyvenimas viską sudėlioja į savo vietas, kai darai, kas tau patinka, kai dirbi ir stengiesi nuoširdžiai.

Kaip keičiasi švietimo sistema?

Abiturientams Eglei ir Rokui pasidalinus, kokių lūkesčių jie turi ateidami į pedagogikos studijas, Ramūnas Skaudžius trumpai papasakojo apie numatomus švietimo sistemos pokyčius ir prioritetus.

„Iš tiesų, pokyčių yra labai daug, galėtume labai ilgai kalbėti. Bet pirmiausia – apie pedagogikos studijas. Šiuo metu yra išlaikomi trys pagrindiniai keliai „ateiti“ mokytojui į mokyklą. Tai yra pedagoginės studijos, gretutinės studijos bei papildomos profesinės studijos tiems, kas jau yra įgiję kurios nors srities bakalauro diplomą ir nori tapti mokytojais. Pačios studijos keičiasi, jos modernėja. Universitetai modernizuoja ugdymo bazę, sudaromos sąlygos išvykti į užsienį. Daugiau žiūrima į bendradarbiavimą su mokyklomis.

Mokyklos lygmeniu taip pat apstu pokyčių. Jau treti metai vykdomas projektas, kuomet atėjęs į mokyklą jaunas mokytojas gauna mentorių, padedantį jam stiprėti kaip mokytojui. Taip pat naujam, tik atėjusiam į mokyklą, pedagogui suteikiama daugiau valandų pasiruošimui vesti pamokas“ – kalbėjo R. Skaudžius.

Ar mokytojas – ateities profesija?

Pokalbio temai pasisukus apie ateitį ir mokytojo profesiją, abiturientai Rokas ir Eglė pasidalino savo mintimis, kokias mokykla gali būti ateityje.

„Mokytojas yra visko pagrindas. Manau, kad nuo mokytojo priklauso visos kitos sritys. Šita profesija viena iš svarbiausių ir be jos visas „namas“ gali sugriūti. Ateities mokykloje, be abejo, bus naudojamos technologijos, tačiau, manau, per ketverius metus viskas drastiškai nepasikeis, galbūt vėliau ateityje, tik abejoju ar tikrą bendravimą ir ryšį galėtų pakeisti nuotolinis mokymas“, – pasakoja R. Bašinskas.

Viceministras papasakojo apie vykstančius pokyčius mokyklose, kaip po truputį ji keičiasi ir tobulėja.

„Keičiasi metodai. Pamažu turime pakeisti aktyvaus asmens pamokoje vaidmenį ir jį „nuimti“ nuo mokytojo ir perduoti mokiniams, daugiau įtraukti į darbą grupėse, projektus. Vis daugiau mokyklose atsiranda technologijų, kuriamas ir pildomas skaitmeninis turinys. Technologijos „ateina“ į mokyklas. Mokytojui irgi nereikia bijoti pasakyti, kad aš kažko nemoku ar nesuprantu. Kai tu aiškiniesi kartu su mokiniais, ryšys irgi sustiprėja“, – teigia R. Skaudžius.

Paklaustas, kokia bus mokykla po ketverių metų, viceministras sakė, jog tikisi, kad ji bus dar atviresnė, reikalaujanti individualaus priėmimo prie kiekvieno mokinio, su daugiau technologijų.