Visos dienos mokyklos – daugiau galimybių ir vaikams, ir tėvams, ir mokytojams

Vakarų Europoje – senokai paplitęs modelis

Visą dieną dirbantys tėvai ne visada gali ir turi laiko užtikrinti savo atžalų priežiūrą ir užimtumą po pamokų, todėl vaikai laiką leidžia be suaugusiųjų priežiūros. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad dėl to ypač kenčia vaikai iš išsiskyrusių ir daug dirbančių šeimų. Galiausiai, laikas, praleistas be suaugusiųjų priežiūros, vis dar tiesiogiai koreliuoja su vaikų patiriamomis emocinėmis ir elgesio problemomis bei nusikalstamu elgesiu.

Viena iš išeičių šiai problemai spręsti Vakarų Europos šalyse – jau senokai praktikuojamas visos dienos mokyklos modelis. Visos dienos mokykla (VDM) – tai tokia mokykla, kurioje, paisant individualių mokinių ir bendruomenės poreikių, užtikrinant formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę, lanksčiai modeliuojamas ugdymo turinys, teikiama pagalba mokiniui ir jo šeimai. Įvairių šalių patirtys rodo, kad visos dienos mokyklos daro teigiamą įtaką vaikų mokymuisi, jų pasiekimams bei socialinei ir emocinei brandai. Tokios mokyklos jau senokai veikia Graikijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Suomijoje, Portugalijoje.

Norinčiųjų lankyti VDM vis daugėja

Viena iš mokyklų, pasiryžusi įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį, yra ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla. Čia visos dienos mokyklą lanko ne visi mokyklos mokiniai. Pradėjus įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą projektą pirmenybė buvo teikiama mokiniams, gyvenantiems socialiai pažeidžiamose šeimose, turintiems ribotas galimybes gauti mokymosi pagalbą pasibaigus formalioms veikloms. Pasibaigus projektui, dėl lėšų trūkumo nebuvo galimybės teikti nemokamų VDM priežiūros paslaugų, tačiau vaikų tėvai patikėjo mokykla ir sutiko savo asmeninėmis lėšomis remti tolesnį VDM įgyvendinimą bei plėtojimą.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė teigia, kad reikėjo kūrybiško požiūrio tam, kad įgyvendinti visos dienos mokyklos 1-ąjį modelį, kai po formalios veiklos neformaliose veiklose pasilieka tik pageidaujantys mokiniai. Buvo iššūkių ir nežinios, tačiau dabar rezultatai kalba patys už save. „Buvome daug girdėję apie šį modelį iš kitų šalių, džiaugėmės, kad galime išbandyti savo sukurtą VDM modelį praktiškai. Šiandien matome, kad kiekvienais metais norinčių lankyti Visos dienos mokyklą mokinių skaičius didėja. Jei pradžioje lankančių VDM buvo 8 proc. visų mūsų 1–4 klasių mokinių, tai dabar tokių turime 33 proc.“, – pasakoja D. Lapėnienė.

Užtikrinant vaikų užimtumą mokykloje, šiais mokslo metais sudarytos visos dienos mokyklos grupės pagal moksleivių amžių: 1 klasių, 2–3 klasių ir 4 klasių mokinių grupės. Kaip rodo įvairūs tyrimai, būtent pradinių klasių mokinių tėvams visos dienos mokyklų modelis yra aktualiausias. Štai nevyriausybinės organizacijos Šiuolaikinių didaktikų centro atlikta tėvų apklausa parodė, kad net 69 proc. tėvų mato visos dienos poreikį 1–4 klasių mokiniams, o 24 proc. mano, kad toks modelis tikslingas ir 5–8 klasių mokiniams.

Pastebi mokinių pažangą

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje mokiniams iki 13 val. vyksta įprastinės pamokos bei vykdoma socialinių ir emocinių įgūdžių (SEU) programa „Laikas kartu“, kurios metu mokiniai ugdosi socialinius įgūdžius – savimonę, savivertę, savitvardą, socialinį samoningumą. SEU programa integruota į auklėjamąją veiklą.

Vėliau, iki maždaug 14 val., mokiniai turi pertrauką, kurios metu ilsisi ir žaidžia. Po pertraukos vaikai užsiima namų darbų ruoša, jiems teikiama individualizuota švietimo pagalba (mokytojų, logopedo, spec. pedagogo), vyksta neformaliojo švietimo užsiėmimai, kuriuos organizuoja tiek pati mokykla, tiek socialiniai partneriai. Pastarieji vaikams siūlo karatė, futbolo, meninės gimnastikos, muzikos, krepšinio, robotikos užsiėmimus. Pati mokykla kviečia mokinius į savo organizuojamus šachmatų, šokių, jaunučių choro ir skautų būrelius.

Direktorė džiaugiasi, kad visos dienos mokykla prisideda ir prie mokinių pasiekimų gerėjimo. Mokyklos duomenimis, 41 proc. 1–4 klasių specialiųjų poreikių vaikų, lankančių VDM, padarė individualią pažangą. Pagrindinio ugdymo pakopoje įsteigtas Namų darbų klubas 5–6 klasių mokiniams, kuris veikia nuo 14.30 iki 16.00 val. kasdien. Mokinių priežiūrą vykdo ir pagalbą teikia mokytojo padėjėja ir savanorė iš Nacionalinio švietimo NVO tinklo. Taip užtikrinamos lygios galimybės tenkinant mokinių socialinius ir švietimo poreikius.

Siekdama tobulinti visos dienos mokyklos modelį, mokykla atlieka mokinių tėvų apklausas. „Paskutinės tėvų apklausos rodo, kad tėvai, vertindami vaiko užimtumą visos dienos grupėje, pastebi, kad jų vaikas tobulėja, mokosi, ugdosi įgūdžius. Tėvai teigia, kad vaikai laukia ir noriai eina į neformaliojo švietimo būrelius, o visos dienos mokyklos mokytojai dirba kūrybingai ir profesionaliai. Tai ir skatina mus eiti toliau, dar tobulėti ir ieškoti naujų sprendimų“, – pasakoja D. Lapėnienė.

Visos dienos mokyklos nauda akivaizdi tiek vaikams, tiek tėvams. Įsibėgėjančiame 2021–2027 m. ES finansavimo periode daugelyje Lietuvos regionų numatoma finansuoti erdvių sukūrimą ir universalaus dizaino elementų įrengimą visos dienos mokykloms, taip išplečiant mokyklose vykdomų neformaliojo ugdymo programų pasiūlą pagal individualius mokinių poreikius. Todėl tikėtina, kad jau artimiausiu metu visos dienos mokyklos modelis bus neatsiejama daugelio Lietuvos mokyklų dalis.

ES investicijos

Lietuvos Respublikos finansų ministerija siekia atkreipti dėmesį, kad ES fondų investicijos prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo, kuria esminius pokyčius ir skatina gyventojus jaustis aktyvia Europos bendruomenės dalimi. 2021–2027 m. laikotarpiu Lietuva įgyvendins investicijų už daugiau nei 7,5 mlrd. eurų!