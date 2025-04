R. Popovienė: ko imamės, kad egzaminų sesija praeitų sklandžiai?

Tai, kad vadinamieji tarpiniai patikrinimai III klasių gimnazistams bus organizuojami nebe pirmą, o antrą kartą, mažai guodžia.

Reikia būti užtikrintiems, kad pasirengimas vyksta labai kruopščiai, kad išmoktos praėjusių metų pamokos, kad visos egzaminus rengiančios grandys tarpusavyje kalbasi ir susikalba. Noras tik kalbėti, bet ne girdėti, ką sako kitas, yra daugybės švietime (ir ne tik) kylančių problemų priežastis.

Taip, tarimasis užima laiko – tiesiog pervažiuoti pokyčių buldozeriu yra žymiai greičiau, bet paskui tenka ilgai tvarkyti padarinius, tai rodo ir dabartinė egzaminų sistemos padėtis. Iš buvusios valdžios paveldėjome gana daug netvarkos, ir ne taip paprasta labai skubiai sustyguoti taip, kad egzaminų sistema būtų visiems patogi.

Korekcijos ateičiai

Šių metų egzaminų sistemos jau nepakeisime, nes mokiniai prieš dvejus metus, prieš pradėdami mokytis vidurinio ugdymo pakopoje, turi žinoti, kokie bus egzaminai baigiant mokyklą, atitinkamai pasirinkti mokomuosius dalykus bei egzaminus ir jiems nuosekliai ruoštis.

Bet kokie staigūs pokyčiai įneša tik sumaišties. Tardamiesi su švietimo bendruomene, atsižvelgdami į lūkesčius, planuojame palengvinimus ateityje. Pradedame nuo to, kas opiausia: pasiūlėme nukelti istorijos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų pakeitimų įsigaliojimo datą, kad rašymo užduotis laikantiesiems šių egzaminų antras dalis įsigaliotų ne kitąmet, o tik 2029 m.

Nuo kitų metų bus pratęstas pasiruošimo kalbėjimui laikas per lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalį. Išgirdome mokinių ir lituanistų pastabas, kad 20 minučių, skiriamų pasiruošti, yra per mažai.

Nors šiemet esminės korekcijos dėl valstybinių brandos egzaminų tvarkos nebegalimos, ateityje planuojama mokiniams ir mokytojams palankių pakeitimų. Egzaminai neturi būti švietimo sistemos sukrėtimas ir išmėginimas. Ir tai priklauso nuo mūsų visų sutarimo ir darnaus bei atsakingo darbo.

Su Nacionaline švietimo agentūra, rengiančia visus nacionalinius patikrinimus, bendrauju nuolat. Mano esminis prašymas: ruošiant užduotis, organizuojant egzaminus, pirmoje vietoje turi būti mokinio interesas. Jei mokinys dar nesimokė temos – kaip kad buvo per bandomąjį matematikos egzaminą – jo neišspręstas uždavinys ir negali būti vertinamas. Užduočių kokybė privalo būti patikrinta ne vieną kartą.

Didelis organizacinis krūvis birželį teks mokykloms, ypač toms, kurios taps egzaminų centrais. Šiuo atžvilgiu pagrįstas profesinių sąjungų siūlymas trumpinti mokslo metus, nors tai tik vienas iš argumentų.

Dažnai girdžiu klausimą – ar liksime prie naujos egzaminų tvarkos, t. y. išskaidyto valstybinio brandos egzamino? Jis padidina egzaminų organizavimo naštą.

Tačiau reikia labai gerai įsivertinti visus privalumus ir probleminius taškus. Nesu greitų ir neišdiskutuotų sprendimų šalininkė. Nuomonių yra įvairių. Dėl to, kad egzamino užduotys išskaidytos per dvejus metus, galutinis mokinio valstybinio brandos egzamino įvertinimas nepriklauso nuo tos vienintelės dienos sėkmės ar nesėkmės.

Pirmosios dalys jau buvo laikytos III gimnazijos klasėje, o šiais metais laikantiesiems brandos egzaminus sudaryta išimtinė galimybė perlaikyti pirmąsias valstybinių brandos egzaminų dalis (buvusius tarpinius patikrinimus), išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pirmąją dalį. Perlaikius pirmąją egzamino dalį, skaičiuojant galutinį rezultatą, bus imamas geresnis laikyto tarpinio patikrinimo arba perlaikytos pirmosios dalies įvertinimas.

Tai mokiniams gana palanku ir sąžininga iš egzaminų sistemos sumanytojų pusės, nes atnaujinus programas iki šiol dar nėra kai kurių dalykų vadovėlių. Priėjome prie tokios situacijos, kai bendrojo ugdymo programos buvo atnaujintos, o nauji, jas atitinkantys vadovėliai jas vijosi arba jų išvis nebuvo ir dar nėra. Per 2023 m. ir 2024 m. išleista 130 vadovėlių, atitinkančių atnaujintas ugdymo programas, tačiau mokykloms jų trūksta.

Be abejo, labai norėtųsi ir to, kad jokie patikrinimai nevyktų per mokinių atostogas, nors tai jau labai sena praktika. Bet visas praktikas galima keisti į geresnes, jei tik tai įmanoma.

Taigi turime probleminių klausimų pluoštelį, prie kurio dirbame: ugdymo programų peržiūra, vadovėlių leidybos sistemos tobulinimas, egzaminų sistemos tobulinimas – kad mokiniai ir mokytojai nesijaustų įkaitais, šios sistemos tarnais.

Ką dabar darome skubiausiai, kad artėjanti egzaminų sesija būtų sklandi?

Pirma, sausį ir kovą suorganizuoti bandomieji lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminai IV klasės gimnazistams, matematikos – ir III, ir IV klasių gimnazistams. Jie susipažino su tikrojo egzamino aplinka, su tikėtinomis užduotimis, įsivertino savo žinias.

Antra, užduotis rengia ir recenzuoja mokytojai praktikai, dalyko ekspertai, aukštųjų mokyklų dėstytojai. Dėmesys skirtas tam, kad tarp jų būtų įvairių gabumų ir įvairiuose socialiniuose kontekstuose dirbančių praktikų, kad užduotys atitiktų su mokytojais suderintus, patvirtintus ir viešai paskelbtus egzaminų užduočių aprašus. Egzaminų, kuriuos laiko dauguma abiturientų, tokius kaip lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos ir istorijos, recenzuoja papildomi išoriniai ekspertai.

Trečia, nuolat keičiamės informacija su savivaldybių administracijų atsakingais specialistais bei mokyklų vadovais, spęsdami įvairius artėjančių egzaminų organizavimo klausimus. Paprašėme, kad su šiuo procesu taip pat būtų supažindinti mokytojai, nes egzaminų vykdytojais paskirtuose egzaminų centruose yra būtent jie. Atsakingai ir pagal iš anksto suplanuotą darbų grafiką vyksta mokytojų, sutikusių tapti valstybinių brandos egzaminų vertintojais, mokymai, kad mokinių atliktus egzaminų darbus sukėlus į elektroninę sistemą iš karto prasidėtų jų vertinimas.

Ir nepamirškime, kad brandos egzaminų sėkmė priklauso nuo visų grandžių pasirengimo, įsitraukimo ir atsakomybės. Taip, Nacionalinei švietimo agentūrai tenka didžiausia atsakomybė, tačiau kiekvienas stengiamės daryti tai, ką galime, kad mokiniams valstybiniai brandos egzaminai taptų natūraliu, sklandžiu mokymosi rezultatų atskleidimu.