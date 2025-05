LMS palaiko sprendimą trumpinti mokslo metus: birželį ugdymo procesas per daug sudėtingas

„Surinkus moksleivių nuomonę, galime daryti išvadą, kad birželio mėnesį ugdymo(si) procesas tampa per daug sudėtingas: mokytojams birželį dalyvaujant vienuoliktokų bei dvyliktokų valstybinių brandos I ir II egzaminų dalių vykdyme, likę mokiniai nesimoko, todėl dažnu atveju vyksta ugdymo(si) imitacija“, – Eltai atsiųstame atsakyme teigė E. Dailidonytė.

„Mokslo metų trumpinimas – nors ir nedidelis, vos viena savaitė – yra žingsnis, kurį palaiko tiek mokiniai, tiek jų atstovai, siekiant sumažinti birželio mėnesio „ugdymo imitacijos“ problemą. Šis sprendimas gali padėti sumažinti mokinių ir mokytojų nuovargį bei suteikti daugiau laiko poilsiui“, – pridūrė ji.

Vis dėlto, pasak LMS atstovės, mokslo metų sutrumpinimas viena savaite nėra pakankamas.

„Vis dėlto abejojame, ar tokio trumpinimo pakanka, kad reikšmingai pagerėtų ugdymo kokybė ir sumažėtų psichologinis spaudimas“, – Eltai nurodė E. Dailidonytė.

„Kai kurie mokiniai abejoja, ar viena savaitė pokyčio yra pakankama. Birželio 15 d. vis dar yra laikoma „per vėlai“ – dalis moksleivių ir jų atstovų siūlė mokslo metus baigti bent iki birželio 10 d. Tam pritaria ir LŠDPS“, – pridūrė ji.

ELTA primena, kad trečiadienį ŠMSM paskelbė apie sprendimą savaite sutrumpinti mokslo metus 5–10 klasių mokiniams. Toks sprendimas buvo priimtas, remiantis moksleivių bei profesinių sąjungų atstovų išsakytais argumentais bei pozicija, jog ilgesni mokslo metai neturi įtakos moksleivių rezultatams.

Pasak ministerijos, „sutaupyta“ savaitė 5–10 klasėms bus pridedama prie pamokų, skirtų konsultacijoms. Šis laikas taip pat galės būti išnaudojamas įvairioms pilietiškumo veikloms, neformaliam švietimui ar šaulių stovykloms.

Nepaisant trumpinamų mokslo metų, pedagogų darbo užmokestis ir krūvis liks nepakitęs.

Apie mokslo metų trumpinimą diskutuoti pradėta jau prieš kurį laiką. Kovą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) kreipėsi į ŠMSM bei Vyriausybę, prašydama sutrumpinti mokslo metus pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bent iki birželio 10 dienos.

Profsąjungos teigimu, per pastaruosius aštuonerius metus net keletą kartų prailginta ugdymo proceso trukmė, tikintis, kad dėl to pagerės Lietuvos moksleivių pasiekimai, lauktų rezultatų nedavė. Taip pat akcentuota, jog birželį tiek mokytojai, tiek moksleiviai turėtų būti visą savo dėmesį sutelkę į valstybinius brandos egzaminus. Be to, pažymėta, jog šiuo laikotarpiu pedagogams gerokai padidėja darbo krūvis.

Šiuo metu pradinukai mokosi iki birželio 9-osios, o 5–10 klasių mokiniai – iki birželio 23 dienos.