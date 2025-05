G. Paluckas apie siūlymą trumpinti mokslo metus: birželį ugdymas nevyksta – nereikia jo imituoti

„Tie tėvai, kurie turi vaikų, žino, kad birželio mėnesį, kai pradedami organizuoti brandos egzaminai ir kiti dalykai, tose klasėse, kurios egzaminų neturi, ugdymo procesas yra labai išbarstytas ir išmėtytas“, – pirmadienį LRT televizijai sakė ministras pirmininkas.

„Dažniausiai ugdymo procesas vyksta stadione, parke ar kitose neformaliose erdvėse. Tai čia nėra klasikinis ugdymas, ir reikėtų kelioms ministerijoms spręsti, kaip užtikrinti vasaros neformalų, popamokinį vaikų ugdymą, užimtumą – vasaros atostogų užimtumą. Tuo tarpu mokytojai jau nebegalėtų imituoti ugdymo proceso“, – pridūrė jis.

Premjeras pabrėžė, jog įprastas ugdymas birželį šiaip ar taip nebėra vykdomas, tad jo ir nereikėtų imituoti.

„Ugdymo procesas birželio tą savaitę nebevyksta, todėl yra priimtas sprendimas, jog nereikia jo imituoti“, – tikino ministras pirmininkas.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę ŠMSM paskelbė apie sprendimą savaite sutrumpinti mokslo metus 5–10 klasių mokiniams. Toks sprendimas buvo priimtas, remiantis moksleivių bei profesinių sąjungų atstovų išsakytais argumentais bei pozicija, jog ilgesni mokslo metai neturi įtakos moksleivių rezultatams.

Pasak ministerijos, „sutaupyta“ savaitė 5–10 klasėms bus pridedama prie pamokų, skirtų konsultacijoms. Šis laikas taip pat galės būti išnaudojamas įvairioms pilietiškumo veikloms, neformaliam švietimui ar šaulių stovykloms.

Nepaisant trumpinamų mokslo metų, pedagogų darbo užmokestis ir krūvis liktų nepakitęs.

Apie mokslo metų trumpinimą diskutuojama jau kurį laiką. Kovą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) kreipėsi į ŠMSM bei Vyriausybę, prašydama sutrumpinti mokslo metus pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bent iki birželio 10 dienos.

Profsąjungos teigimu, per pastaruosius aštuonerius metus net keletą kartų prailginta ugdymo proceso trukmė, tikintis, kad dėl to pagerės Lietuvos moksleivių pasiekimai, lauktų rezultatų nedavė. Taip pat akcentuota, jog birželį tiek mokytojai, tiek moksleiviai turėtų būti visą savo dėmesį sutelkę į valstybinius brandos egzaminus. Be to, pažymėta, jog šiuo laikotarpiu pedagogams gerokai padidėja darbo krūvis.

Šiuo metu pradinukai mokosi iki birželio 9-osios, o 5–10 klasių mokiniai – iki birželio 23 dienos.