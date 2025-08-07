I. Ruginienė pasiaiškino dėl kontroversiško savo įrašo apie rusų kalbą

Viešojoje erdvėje pradėta dalintis ir kandidatės praeities detalėmis, ir net feisbuke kadaise talpintais įrašais. Kai kurie iš jų – gana kontroversiški.
Skeptikų akis užkliuvo ir už vieno įrašo, kuriuo I.Ruginienė pasidalijo 2023 metais. Nors tuo metu jau artėjo pirmosios plataus masto karo Ukrainoje metinės, ji pasidalijo straipsniu, kuriame teigiama, kad rusų kalba mokyklose – reikalinga kaip niekad.
Tuo metu į politiką dar neįžengusi I.Ruginienė feisbuke pridūrė, kad tai – puikus straipsnis.
Pastaruoju metu netyla diskusijos tiek apie apskritai rusų kalbą ir rusakalbius Lietuvoje, tiek ir apie ugdymo įstaigas, kuriose yra mokoma šios kalbos arba šia kalba.
Kandidatei į premjerus šis jos pasidalinimas primintas jau trečiadienio vakarą. Ketvirtadienį „Žinių radijo“ laidoje I.Ruginienė paaiškino, ką tuo metu turėjo omenyje.
Pirmiausia ji tikino mananti, kad reakcija į jos įrašą – „šiek tiek hiperbolizuota“.
„Pirmiausia, būdama profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke, galvojau apie darbuotojus. Jeigu mes imame rusų kalbą, tai manau, kad ilgainiui ji išnyks.
Išnyks iš mokyklų, išnyks iš platesnio rato, bet tuomet aš atsimenu diskusijas, kuomet buvo pasakyta, kad rusų kalbos mokytojus reikia atleisti, ir kažkas juokavo, kad tegul greitai persikvalifikuoja čia ir dabar, jeigu nori išsaugoti darbą.
Tokie nepamatuoti sprendimai ir tų pačių darbuotojų atžvilgiu tikrai buvo nesąžiningi“, – dėstė I.Ruginienė.
Ji taip pat dėmesį atkreipė į Lietuvoje gyvenančius ukrainiečių vaikus.
„Tuo labiau, kad mes remiame Ukrainą, mes teikiame paramą jai, mes turime nemažai ukrainiečių vaikų, kurie čia integruojasi ir laikinai gavo prieglobstį, tai rusų kalba jiems padeda bent jau pirmame laikotarpyje buvimo čia“, – dėstė I.Ruginienė.
Paaiškino, kodėl keliavo į Rusiją
„Aišku, galime kabinėtis prie visko ir ieškoti detalių, bet ateityje tikrai, manau, kad šitos kalbos nebeliks“, – prognozavo LSDP kandidatė į premjerus.
Klausimų dėl I.Ruginienės kilo ir daugiau. Trečiadienį skelbta, kad jau po Krymo aneksijos ji lankėsi Rusijoje. Visgi kandidatė į premjerus aiškino, kad turi giminaičių, kurie yra išsibarstę po visą pasaulį – nuo Australijos iki „įvairių Europos kampelių“. Juos tikino ir lankiusi, tad neturi ko gėdytis.
„Tada buvo toks laikas, dabar yra kitoks. Ne vieną kartą deklaravau, kad visa širdimi esu už Ukrainą, tuo labiau, kad mane teko ten praleisti nemažai laiko“, – kalbėjo I.Ruginienė, pridūrusi, kad nesijaučia verta kritikos, nes esą nieko blogo nepadarė.
Ji taip pat tikino remsianti Ukrainą iki pergalės.
Kaip pranešta anksčiau, I.Ruginienė lankėsi Rusijoje 2015 ir 2018 m. I.Ruginienės močiutė kilusi iš Kramatorsko, Ukrainos. Pažymėtina, kad I.Ruginienės giminė sovietmečiu skilo ir dalis liko Ukrainoje, o kita dalis persikėlė į Rusiją.
Primename, kad trečiadienį vykusio LSDP prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę I.Ruginienę.
Tiesa, ši kandidatūra dar turės būti aptarta su prezidentu. Vėliau šalies vadovas kandidatę teiks tvirtinti Seimui.
Visgi, LSDP laikinasis lyderis Mindaugas Sinkevičius atskleidė dar pirmadienį sulaukęs pritarimo iš G.Nausėdos dėl potencialios I.Ruginienės kandidatūros.
Savo ruožtu opozicijoje esančios partijos tikina, kad I.Ruginienės nominavimas rodo lyderystės krizę socialdemokratų gretose ir dėl to didėjančią prezidento įtaką Vyriausybei.
Ekspremjerui G.Paluckui nusprendus pasitraukti, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, jis, laikinai vadovaujamas finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą iki tol, kol bus suformuota nauja Vyriausybė.
Inga Ruginienėrusų kalbaMokyklos
