Veiklą pradeda nemokama teisės klinika: teiks konsultacijas šalies mokyklų vadovams

„Teisės klinika veiks kaip platforma, kurioje valstybinių mokyklų direktoriai ir pavaduotojai galės registruotis nemokamoms profesionalų konsultacijoms įvairiais teisiniais klausimais apie darbo santykius, vidaus dokumentus, sutarčių rengimą, duomenų apsaugą, viešuosius pirkimus“, – rašoma organizacijos pranešime.
„Stipri mokyklų vadovų lyderystė yra būtina, kad Lietuvos švietimas taptų vienu geriausių Europoje.
Tačiau daugeliui vadovų trūksta galimybės gauti profesionalią teisinę pagalbą įgyvendinant inovatyvias ugdymo idėjas ar sprendžiant kitus klausimus. Ši klinika padės mokyklų vadovams greičiau ir paprasčiau gauti atsakymus ir susitelkti į pagrindinį jų tikslą – kokybišką ugdymą“, – cituojama „Švietimas #1“ vadovė Laura Masiliauskaitė.
Priklausomai nuo mokyklų vadovams iškilusio teisinio klausimo pobūdžio, atitinkamas teisės specialistas suteiks nuotolinę konsultaciją. Ekspertinę pagalbą neatlygintinai teiks advokatų kontora „Cobalt“. Ateityje tikimasi iniciatyvą plėsti ir prijungti prie jos daugiau advokatų kontorų.
VšĮ „Švietimas numeris vienas“ – tai ne pelno siekianti, Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ įsteigta organizacija, vienijanti verslo lyderius, kurie siekia kurti pažangią, pasaulyje lyderiaujančią švietimo sistemą.