Paskelbus priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus – finansinis galvosūkis būsimiems studentams 

Vis daugiau studentų Lietuvoje naudojasi galimybe finansuoti mokslus valstybės remiamomis paskolomis, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
„Jauni žmonės vertina tai, kad lankstus studijų finansavimo modelis leidžia studijų kryptį bei aukštąją mokyklą rinktis ne pagal piniginės galimybes, o pagal savo akademinius siekius.
Tai ypač svarbu aplinkoje, kurioje studijų kaštai auga, o finansinis spaudimas gali lemti kompromisus dėl ateities“, – teigia Tomas Pulikas, „Swedbank“ Vartojimo paskolų ir automobilių finansavimo departamento direktorius.
Paskolų sumos auga
Ieškodami optimalių sprendimų pagal savo poreikius ir galimybes, studentai gali pretenduoti į trijų rūšių valstybės remiamas paskolas – studijų kainai sumokėti, pragyvenimo išlaidoms ar dalinėms studijoms užsienyje padengti.
Kaip pastebi T.Pulikas, paskolos studijoms sudarė 83 proc. per 2024 m. pasirašytų sutarčių, 17 proc. paskolų sutarčių buvo sudaryta pragyvenimo išlaidoms padengti.
Poreikis finansuoti dalines studijas užsienyje yra mažiausias – per metus tokios paskolos suteikiamos vos porai dešimčių jaunuolių. Įtakos tam turi įvairių tarptautinių studijų programų egzistavimas, kai studijų užsienyje išlaidos nemaža dalimi padengiamos iš programos lėšų.
Tuo metu skolinimosi sumos kasmet auga, atspindėdamos augančias studijų kainas bei pragyvenimo išlaidas. 2024 m. vidutinė paskolos suma vienerių metų studijų kainai sumokėti sudarė 3 tūkst. eurų ir buvo 3 proc. didesnė nei 2023 m.
Pragyvenimui vieneriems metams studentai pernai skolinosi vidutiniškai 3,4 tūkst. eurų – 10 proc. daugiau nei 2023 m., o dalinėms studijoms užsienyje – 13 proc. didesnę vidutinę sumą – 3,1 tūkst. eurų.
Lankstumas ir parama – didžiausi privalumai
Valstybės remiamos paskolos studentams yra patrauklios dėl lankstaus grąžinimo termino ir papildomų lengvatų. Grąžinimą studentai pradeda tik po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo, o paskolos grąžinimo terminas gali siekti iki 15 metų. Tai leidžia išskaidyti įmokas ir sumažinti jų dydį.
Studijų metu ir dar dvejus metus po jų studentai turėtų mokėti tik palūkanas, kurios gali būti apmokamos iš Valstybinio studijų fondo biudžeto. Verta paminėti ir tai, kad studijų kainai padengti skirtos paskolos suteikia papildomą naudą – grąžintai daliai taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata.
Jaunuoliai, norintys gauti valstybės remiamą studijų paskolą, pirmiausia turi teikti prašymą Valstybiniam studijų fondui, o šiam patvirtinus prašymą, per nustatytą laikotarpį kreiptis į banką. Numatoma, kad artimiausias valstybės remiamų paskolų teikimo terminas bus paskelbtas ne vėliau kaip rugpjūčio 20 dieną.
studentaiuniversitetasPaskola
Rodyti daugiau žymių