Seimo konservatoriai kreipėsi į teismą dėl brandos egzaminų vertinimo teisėtumo

Konservatorių teigimu, švietimo ministrės Ramintos Popovienės sprendimas pridėti papildomų taškų pagerino tų kandidatų padėtį, kurie buvo neišlaikę egzamino arba buvo arti išlaikymo ribos, tačiau toks sprendimas objektyviai pablogino surinkusių aukštus balus pagal pirminę vertinimo tvarką ar ankstesniais metais egzaminus laikiusių ir šiemet stojančių padėtį.
„Po sprendimo pridėti 10 taškų brandos egzaminuose šie kandidatai buvo priversti konkuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų aukštosiose mokyklose ar kitų pripažinimo formų su papildomų taškų gavusiais kandidatais, kurie iki sprendimo priėmimo nebuvo laikomi išlaikiusiais egzamino arba buvo surinkę gerokai mažiau taškų. Tokia situacija pažeidžia teisėtų lūkesčių ir lygiateisiškumo principus, suponuoja teisinio neapibrėžtumo ir nelygių sąlygų egzaminų laikytojams atsiradimą“, – rašoma parlamentarų kreipimesi.
Jie taip pat akcentavo, kad bendrosiose ugdymo programose ir valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nebuvo numatyta galimybė pridėti 10 taškų kiekvienam kandidatui, kuris dalyvavo atitinkamuose valstybiniuose brandos egzaminuose.
„Pagal galiojančius teisės aktus, brandos egzaminų vertinimo komitetai neturi teisės keisti ir nustatyti kitokią valstybinių brandos egzaminų vertinimo tvarką, kaip ir neturi įgaliojimų priimti norminius administracinius teisės aktus, nes gali priimti tik individualius teisės taikymo aktus“, – teigia Seimo konservatoriai ir pabrėžia, kad tokie vertinimo komitetų nutarimai gali būti neteisėti ir prieštarauti Lietuvos įstatymams.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Tiesa, toks sprendimas sulaukė kritikos ne tik iš moksleivių, tėvų bendruomenės, bet ir iš Seimo opozicijos, Prezidentūros. Akcentuota, jog pridėjus po 10 taškų žymiai daugiau nei įprasta moksleivių gavo aukščiausią 100 balų įvertinimą. Taip, pasak sprendimo kritikų, mažinamas abiturientų konkurencingumas stojant į aukščiausias mokyklas – nuskriausti liko šimtukus ir be pagalbos galėję gauti mokiniai.
Susiklosčius tokiai situacijai, prasidėjo diskusijos dėl abiturientų galimybės kreiptis į teismą dėl pastarojo ŠMSM sprendimo.
Situaciją pavesta įvertinti ir Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui – prokurorai spręs, ar ministerijai pakeitus egzaminų rezultatus, yra pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Tiesa, reaguodama į kritiką ŠMSM pristatė patikslintą šių metų stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinio balo skaičiavimo tvarką.
VBE laikomas išlaikytu mokiniui surinkus 35 taškus iš 100 susumuotų dalyko abiejų dalių galimų taškų. Galutinis egzamino įvertinimas, įrašomas į atestatą, yra skalėje nuo 40 iki 100 balų.