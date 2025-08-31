Orai
Švietimas
2025 m. rugpjūčio 31 d. 18:43
Artėjant Rugsėjo 1-ajai – erzulį keliantys švietimo iššūkiai eksperto akimis: taip neturėtų būti
2025 m. rugpjūčio 31 d. 18:43
Lrytas Premium nariams
Net sudėtingiausiose situacijose šalies švietimo sistemą nuo griūties gelbėja pedagogų kūrybiškumas ir atsidavimas darbui – tuo įsitikinęs vienas žinomiausių švietimo specialistų Antanas Bagdonas.
Švietimo
mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
Raminta Popovienė
