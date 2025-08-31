Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Penkiems Kauno mokytojams siūloma suteikti metų pedagogo vardą

2025 m. rugpjūčio 31 d. 15:07
Penkiems Kauno mokytojams siūloma suteikti 2025 metų pedagogo vardą bei skirti pinigines premijas. Tokį siūlymą Kauno miesto tarybai pateikė savivaldybės Švietimo skyrius, rašo portalas „Kas vyksta Kaune“.
Savivaldybei pritarus, 3 tūkst. piniginės premijos būtų skirtos Kauno tautinės kultūros centro neformaliojo švietimo mokytoja ekspertei Gražinai Kepežinskienei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytojui ekspertui Sauliui Skučui, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos istorijos mokytojui metodininkui Nerijui Navickui, Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Jurgitai Stirbienei bei Kauno šv. Roko mokyklos vyresniajai specialistei pedagogei-logopedei Rimai Ivoškienei.
Šiemet į nuo 2022 metų savivaldybei teikiamą premiją pretendavo 10 kandidatų iš ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 6 – iš bendrojo ugdymo mokyklų, 4 – neformaliojo ugdymo, 1 – iš specialiosios ugdymo įstaigos.
Dėl premijų skyrimo pasiūlytiems kandidatams taryba spręs antrą rugsėjo savaitę.
Labiausiai nusipelnius Kauno pedagogus savivaldybė įvertina ir apdovanoja nuo 2022 metų.
