R. Popovienė: 2026-aisiais sudarysime sąlygas perlaikyti matematikos valstybinį egzaminą

„Kol mes priimsime sprendimą, aš tikrai žinau, kad 2026 metais laikant valstybinius brandos egzaminus sudarysime sąlygas perlaikyti matematikos valstybinį egzaminą, kad nebūtų prarasti metai. Tais pačiais metais vaikams sudarysime sąlygas tai daryti“, – pirmadienį LRT televizijai tvirtino R. Popovienė.
Pasak laikinosios ministrės, sprendimas dėl matematikos egzamino privalomumo bus priimtas tariantis su švietimo bendruomene, ekspertais, mokslininkais.
Kaip anksčiau skelbė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), šiais metais abiturientai galėjo perlaikyti tik pirmąją matematikos valstybinio brandos egzamino dalį.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Po ministerijos sprendimų imta diskutuoti ir apie tai, ar matematikos egzaminas, abiturientams stojant į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose mokyklose, turėtų būti privalomas.
