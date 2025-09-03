Meistras Antanas Kojutis: svarbiausia ugdyti pasitikėjimą savimi

Dirbdamas UAB „Stevila“, A.Kojutis priima pameistrius į realią darbo aplinką – gamybos cechą, kurio ritmas diktuoja aiškias taisykles ir reikalauja tikslumo. „Svarbiausia – perduoti tikrąjį pasitikėjimą savo jėgomis. Kai jie supranta, kad gali dirbti, kurti ir tobulėti, atsiranda ir noras siekti daugiau“, – teigia A.Kojutis.
„Praktika įmonėje „Stevila“ išsiskiria savo kokybe ir galimybių įvairove. Mokiniai čia mokosi dirbti su modernia įranga, tarp jų – CNC staklėmis, susipažįsta su techninių brėžinių skaitymu ir jų pritaikymu gamyboje, įgyja kokybės kontrolės bei matavimo įgūdžių. Didelis dėmesys skiriamas preciziškumui, darbo pagal standartus ir technologinius reikalavimus laikymuisi, todėl jaunieji specialistai išmoksta atsakingai atlikti užduotis realiose darbo situacijose. Praktikos metu ugdomos ne tik profesinės, bet ir bendrosios kompetencijos: atsakomybė, savarankiškumas, komandinio darbo įgūdžiai, gebėjimas planuoti laiką ir efektyviai organizuoti veiklą. Be to, mokiniai susipažįsta su šiuolaikinės įmonės darbo kultūra, procesų valdymu bei technologinėmis naujovėmis“, – akcentuoja dr. Asta Kabelkaitė-Lukoševičė, Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus vedėja.
Čia mokiniai mokosi valdyti įrangą, gaminti detales, sprendžia problemas ir siekia aukštos kokybės rezultatų. „Praktikos metu jie supranta, kad kiekviena dalis yra svarbi, o jų darbas turi tiesioginę įtaką galutiniam produktui. Tai išmoko atsakomybės ir kruopštumo – savybių, kurios pravers bet kurioje srityje“, – pasakoja meistras.
Nuo 2024 m. sausio iki gruodžio A.Kojutis paruošė du pameistrius, kurie išmoko dirbti su kompiuteriu valdomomis metalo apdirbimo staklėmis, įgijo brėžinių skaitymo įgūdžių ir perprato gamybos procesų valdymą. Meistras taikė praktinio ir projektinio mokymo derinį – pameistriai ne tik atliko užduotis, bet ir sprendė realius gamybinius iššūkius. Jie mokėsi dirbti komandoje, lavino kūrybiškumą, ugdė atsakomybę. Ši patirtis davė apčiuopiamų rezultatų – abu pameistriai sėkmingai baigė programą ir liko dirbti įmonėje, tapdami vertingais jos komandos nariais.
„Būti meistru – tai ne tik mokyti profesijos, bet ir įkvėpti pasitikėjimą, kurti aplinką, kurioje pameistriui norisi tobulėti, o įgytos žinios tampa tvirtais pamatais ateities sėkmei“, – sako A.Kojutis. Jis prisimena, kad pradžia nebuvo lengva: „Pirmą kartą atėję į cechą pameistriai jaučiasi nedrąsiai, bijo suklysti. Tačiau po kelių mėnesių jie gali savarankiškai atlikti užduotis ir netgi pasiūlyti patobulinimų mūsų procesams.“
A.Kojutis pripažįsta – būti meistru nėra tik profesija, tai gyvenimo būdas. „Kai matai, kad tavo mokinys randa savo kelią, pasiekia tikslus, užauga kaip žmogus – tai yra didžiausias atlygis. Dėl tokių akimirkų verta dirbti“, – sako meistras.
„Mokyti naujus specialistus – didelė atsakomybė. Man svarbu matyti, kaip jie auga, tobulėja ir tampa tikrais komandos nariais. Noriu, kad pameistriai išsineštų ne tik profesinius įgūdžius, bet ir bendradarbiavimo, pagarbos bei atsakomybės pamokas. Po dešimties metų norėčiau, kad jie prisimintų – kiekvienas žmogus gali prisidėti prie bendros sėkmės, o meistrui didžiausia dovana yra matyti, kaip jo pameistriai tampa profesionalais ir tęsia jo pradėtą istoriją“, – teigia A.Kojutis.
Balsuokite už A.Kojutį nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ ir padėkite jo istorijai įkvėpti daugiau žmonių rinktis pameistrystės kelią. Kiekvienas balsas – tai padrąsinimas tiems, kurie nori kurti savo ateitį.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo. Jį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie A.Kojutį
Marijampolės profesinio rengimo centro mokytojas ir UAB „Stevila“ meistras A.Kojutis į pameistrystę žvelgia kaip į galimybę ne tik išmokyti amato subtilybių, bet ir įkvėpti jaunus žmones tikėti savimi. Jo ugdymo kelias – tai reali darbo aplinka, atsakomybės ir komandinio darbo pamokos, kurios pameistriams tampa tvirtais pamatais profesinei sėkmei.
Šis specialistas ir jo istorija nominuota konkurse „Metų pameistrystė 2025“. Kviečiame balsuoti už jums patikusį nominantą iki spalio 3 d.! Visas istorijas galite perskaityti projekto svetainėje.
pameistrysEuropos socialinio fondo agentūragamyba
Rodyti daugiau žymių