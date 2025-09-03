Pameistrystė su E. Kaminskaite: nuo mokinio iki profesionalo

Virtuvė E.Kaminskaitei – ne tik darbas, bet ir erdvė, kurioje susipina kūryba, disciplina, pojūčiai ir komandinis darbas. Ji moko virtuvės amato Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre, o jos mokiniai apie ją kalba kaip apie žmogų, kuris „uždega aistrą gastronomijai“. „Vienas mano mokinys, kuris pradžioje mokėsi tik dėl paprasto noro išmokti ką nors naujo, ilgainiui atrado tikrą savo aistrą gastronomijai. Jis sudalyvavo tarptautiniame konkurse ir jame iškovojo sidabrą. Galiausiai įsidarbino viename gerai žinomame Vilniaus restorane“, – šypsosi profesijos mokytoja.
Pasitikėjimas ir drąsa – pagrindiniai Eglės pamokų ingredientai
Jos pamokos – ne vien receptai ir technikos. Čia virtuvė virsta mažąja gyvenimo repeticija: reikia greitai spręsti problemas, prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkybių, dirbti komandoje su kitais. „Svarbiausia yra ne tik žinios apie receptus ar technikas, bet ir gebėjimas juos taikyti praktiškai, kūrybiškai mąstyti ir drąsiai imtis sprendimų. Sukuriu situacijas, kurios atitinka tikrą virtuvės darbą“, – pasakoja mokytoja.
„E.Kaminskaitės stiprybė – gebėjimas užmegzti ryšį su mokiniu ir sukurti pasitikėjimu grįstą atmosferą. Ji puikiai motyvuoja nebijoti pradėti, siekti ir atrasti savo kelią. Mokytoja kompetencijas perteikia paprastais, suprantamais metodais, nes mokiniai ją vertina ir ja tiki. Ji skiria daug energijos, kad kiekvienam pavyktų susikurti sėkmingą karjerą ar rasti tinkamiausią darbo vietą“, – sako Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro atstovai.
Nuo pirmo įspūdžio iki realių pasiekimų
Daugelis mokinių į klasę ateina be aiškios krypties, neretai – ir be pasitikėjimo savimi. Tačiau laikui bėgant jie išauga į kūrybingus, atsakingus ir profesionaliai dirbančius žmones. „Pirmasis įspūdis apie pamokas su mokytoja E.Kaminskaite buvo itin geras – ji pasirodė kaip labai šiltas žmogus, nuoširdžiai norintis padėti kiekvienam mokiniui. Pamokos visada būdavo kūrybiškos, kitokios, jose skiriama dėmesio kiekvienam. Labiausiai įsiminė laisvas ir nuoširdus bendravimas. Eglės patarimai praversdavo ne tik pamokose, bet ir realiame darbe, kai pameistrystės metu reikėjo greitai reaguoti. Ji padėjo labiau pasitikėti savimi, įkvėpė kūrybiškumo, laisvumo ir noro eksperimentuoti. Viena svarbiausių mokytojos pamokų –nebijoti išbandyti naujų dalykų ir tikėti savo galimybėmis“, – prisimena pameistrystės forma besimokiusi mokinė Kamilė.
E.Kaminskaitė neapsiriboja tik pamokomis – ji aktyviai ieško savo mokiniams geriausių praktikos vietų, bendradarbiauja su restoranų šefais, organizuoja susitikimus su virtuvės profesionalais ir populiarina pameistrystės galimybes socialiniuose tinkluose. Ji tiki, kad virtuvė yra vieta, kur susijungia disciplina, kūryba ir asmeninis augimas.
Pameistrystė – daugiau nei teorija
Pameistrystę E.Kaminskaitė vadina viena prasmingiausių mokymosi formų – ypač kulinarijos srityje, kur svarbiausia yra praktika, pojūčiai ir darbas komandoje. „Jei norime, kad pameistrystė augtų ir būtų prasminga – turime investuoti į santykį, kantrybę ir tikėjimą jaunais žmonėmis. Nes tikėjimas – tas ingredientas, kurio negali pakeisti jokie receptai“, – pabrėžia ji.
Mokyklos atstovas pritaria: „E.Kaminskaitė geba įkvėpti jaunus žmones siekti aukščiausių rezultatų. Jos sukuriama reali darbo aplinka padeda mokiniams atrasti savo stiprybes, įgyti pasitikėjimo savimi ir drąsos siekti daugiau. Ji – puikus pavyzdys, kaip mokytojas gali formuoti būsimų specialistų karjeras.“
Meistrei didžiausia dovana – matyti, kaip jos buvę mokiniai žengia toliau: į prestižines virtuves, į savo verslus, į drąsesnį gyvenimą. „Kai pamatai juos jau dirbančius profesionaliose virtuvėse, kur sprendimus reikia priimti čia ir dabar, supranti, kad kiekviena pamoka, kiekvienas patarimas virto realiais įgūdžiais. Ir tada norisi dar labiau stengtis – auginti naujus pameistrius, tikėti jais net tada, kai jie dar netiki savimi“, – sako ji.
Balsuokite už E.Kaminskaitę nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ ir padėkite jos istorijai įkvėpti daugiau jaunų žmonių rinktis pameistrystės kelią. Kiekvienas balsas – tai padrąsinimas tiems, kurie svajoja savo talentą paversti profesija.
Europos socialinio fondo agentūra vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius kandidatus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl papildomo apdovanojimo – Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie E.Kaminskaitę
Virtuvės amato mokytoja E.Kaminskaitė įkvepia jaunus žmones atrasti savo kelią gastronomijoje. Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro mokytoja moko ne tik receptų ar technikų – ji kuria realią virtuvės aplinką, skatina kūrybiškai mąstyti ir drąsiai priimti sprendimus. Jos mokiniai iš paprastų pagalbinių darbuotojų tampa konkurso laureatais ir profesionaliais virėjais prestižiniuose restoranuose.
Šis specialistas ir jo istorija nominuota konkurse „Metų pameistrystė 2025".
