Rokas Gabrielaitis: pameistrystė atvėrė kelią į profesionalią virtuvę

Šiandien jis – vienas iš nacionalinio konkurso „Metų pameistrys 2025“ dalyvių. Jo istorija – įrodymas, kad pameistrystė gali pakeisti gyvenimą vos per kelis mėnesius. Virėjo specialybę Rokas pasirinko dar 11 klasėje, įkvėptas savo močiutės, taip pat dirbusios virtuvėje. Mokytojas sudarė jam galimybę įgyti praktinės patirties, o po pirmos dienos jis suprato, kad tai kelias, kuriuo nori eiti. Rokas pameistrystės būdu pradėjo mokytis Panemunės pilies restorane „Kuknia“, kur išmoko komandinio darbo, greito tempo ir improvizacijos, perprato virtuvės darbo organizavimą, maisto ruošimo technologijas bei higienos reikalavimus.
Vos po dviejų mėnesių pameistrystės restorano šefas Mantas Makaras įžvelgė R.Gabrielaičio potencialą ir pakvietė jį likti komandoje. Nuo tada jis ne tik ruošia padažus ar priima prekes, bet ir tampa paskutiniu žmogumi, kurio rankose atsiduria patiekalas prieš pasiekiant svečio stalą. R.Gabrielaičio akys vertina lėkštės estetiką, rankos – nepriekaištingą paruošimą, o nosis – kvapą, kuris kviečia ragauti. „Kai matai, kad svečias nusišypso paragavęs, supranti – darbas atliktas puikiai“, – sako Rokas.
Pameistrystė – kelias į profesiją
„Rokas – smalsus ir atsakingas mokinys, kuris nebijo klausti, mokytis, klysti ir vėl kantriai kartoti. Jis atviras naujovėms, kūrybiškas, ramus ir kantrus, visada išgirsta pastabas ir geba į jas tinkamai reaguoti“, – pasakoja Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos projektų vadovė Vanda Stonienė.
Pasak jos, praktinė patirtis Rokui suteikė ne tik profesinių įgūdžių, bet ir išmokė darbo kultūros, bendradarbiavimo, tikslumo. „Ši istorija parodo, kad pameistrystė atveria duris į profesinį gyvenimą daug greičiau ir suteikia pasitikėjimo būsimai karjerai. Mums, kaip profesinio mokymo įstaigai, tai labai svarbu – reali darbo aplinka ne tik praturtina mokymosi procesą, bet ir sustiprina mokinių motyvaciją bei pasitikėjimą savimi“, – dalinasi Vanda.
Dirbdamas istoriniame Panemunės pilies restorane, Rokas prisidėjo prie Lietuvos gastronominio paveldo puoselėjimo. Kartu su komanda jis kūrė patiekalus, įkvėptus dvarų virtuvės tradicijų, taip padėdamas populiarinti turizmą ir kultūrą. Dalyvaudamas meistriškumo konkurse „AEHT-LT 2025“ kartu su mokytoju Ramūnu Siniausku pameistrys iškovojo I vietą kulinarinio meno rungtyje.
Kasdienėje veikloje pasitelkiamos ir šiuolaikinės technologijos – skaitmeninės receptų ir tiekimo sistemos, planavimo programėlės bei bendradarbiavimo platformos, kurios leidžia užtikrinti, kad virtuvės darbas vyktų sklandžiai, o patiekalų kokybė išliktų aukščiausio lygio.
Trumpai apie R.Gabrielaitį
R.Gabrielaitis – virėjo profesijos pameistrys, kurio kelias į virtuvės linijos šefo poziciją Panemunės pilies restorane „Kuknia“ truko vos kelis mėnesius. Įkvėptas močiutės virėjos, jis pameistrystę pasirinko dar 11 klasėje ir nuo pirmos dienos pajuto – tai teisingas kelias. Karštis nuo grilio, nuolatinis peilio ritmas, greiti komandos šūksniai – tokioje aplinkoje jaunuolis išmoko dirbti kolektyve, prisitaikyti prie tempo ir improvizuoti. Šefas, pamatęs jo užsispyrimą ir kruopštumą, pakvietė likti komandoje. Dabar Rokas ne tik ruošia patiekalus, įkvėptus Lietuvos gastronominio paveldo, bet ir jau spėjo laimėti I vietą kulinarinio meno konkurse „AEHT-LT 2025“. „Pameistrystė atskleidė, kad galiu daugiau, nei pats tikėjau“, – sako jis.
