Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras: pameistrystė – kelias į jaunų specialistų karjerą

„Mūsų profesinio mokymo centras pameistrystės projekte dalyvauja jau antrus metus. Šiemet išsikėlėme ambicingą tikslą – įgyvendinti daugiau nei 120 pameistrysčių, kuriose galėjo dalyvauti mokiniai iš 12 mūsų centre rengiamų specialybių. Siekiame parodyti, kad profesinis mokymas yra vertingas ir prestižinis kelias. Pameistrystė leidžia mokiniams iš karto įsilieti į darbo aplinką, suprasti realius rinkos poreikius ir tapti paklausiausiais specialistais“, – sako profesijos mokytoja Jogailė Butrimaitė.
Pameistrystė – kelias į perspektyvią karjerą
Centras bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis, kurios veikia ne tik kaip darbdaviai, bet ir kaip mokymo partneriai. Tai užtikrina, kad mokiniai įgytų praktinių įgūdžių, o įmonės – galimybę ugdyti būsimus darbuotojus pagal savo poreikius.
„Nusprendėme bendradarbiauti su centru, nes pameistrystė leidžia užsiauginti specialistus pagal realius darbo reikalavimus. Tai abipusiškai naudinga – tiek įmonėms, tiek mokiniams“, – tikina Valdas Jarutis, įmonės „Geri kadrai“ vadovas.
„Pastebime, kad pameistrystę pasirinkę mokiniai įgauna daugiau pasitikėjimo savimi ir atsakomybės. Jie supranta, kad tai ne vien mokymosi procesas, bet ir reali galimybė kurti savo karjeros istoriją. Turime kelias sėkmės istorijas: kirpėjo specialybės mokinė po sėkmingos pameistrystės ir ne vienos tarptautiniuose grožio konkursuose pelnytos nominacijos liko dirbti salonuose „Kirpimo meistrai“ ir „Bold“, o kiti mokiniai iš kosmetikos ir masažo specialybių taip pat tęsia darbą įmonėse“, – džiaugiasi J.Butrimaitė.
Pameistrystę išbandę mokiniai atsiliepia šiltai ir pabrėžia jos vertę. „Pameistrystė leido pamatyti profesiją iš arti ir suprasti, kokių realių įgūdžių reikia darbo rinkoje. Po šios patirties jaučiuosi daug labiau pasiruošusi dirbti, nes įgijau ne tik žinių, bet ir pasitikėjimo savimi bei praktinės patirties“, – dalijasi buvusi pameistrė iš įmonės UAB „Persel“.
Pameistrystė kuria plačias galimybes turinčią ateities kartą
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras skatina ugdymo procesą matyti kaip abipusę naudą – tiek mokiniui, tiek darbdaviui. Pameistrystė čia nėra tik papildoma praktika – tai integruota sistema, atverianti platesnes galimybes jauniems žmonėms.
„Mokiniai, kurie mokėsi pameistrystės forma, yra žymiai patrauklesni darbo rinkoje. Lengviau įsidarbina kitose įmonėse, vykstant į tarptautines praktikas turi daugiau galimybių, nes moka dirbti su modernia įranga. Džiaugiamės, kad pameistrystė padeda šiuos tikslus pasiekti greičiau ir efektyviau“, – teigia J.Butrimaitė.
Balsuokite už Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ nominacijoje „Metų profesinio mokymo įstaiga“. Prisidėkite prie to, kad šios įstaigos sėkmės istorija paskatintų dar daugiau jaunų žmonių rinktis profesinį kelią, o darbdavius – atrasti pameistrystės naudą. Kiekvienas jūsų balsas – tai žingsnis stipresnės, drąsesnės ir ateities poreikiams pasiruošusios Lietuvos link.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras jau daugiau nei tris dešimtmečius rengia grožio, dizaino, vizualinės komunikacijos ir klientų aptarnavimo specialistus. Čia pameistrystė tampa integruota ugdymo dalimi, suteikiančia mokiniams galimybę realiai įsilieti į darbo rinką ir įgyti praktinių įgūdžių iš profesionalų.
Ši įstaiga ir jos istorija nominuota konkurse „Metų pameistrystė 2025“. Kviečiame balsuoti už jums patikusį nominantą iki spalio 3 d.! Visas istorijas galite perskaityti projekto svetainėje.
