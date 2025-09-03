Vyriausybė ketina parengti įstatymo pataisas dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose

Savo išvadoje Seimui Ministrų kabinetas informuoja, kad Vyriausybė planuoja parengti Švietimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo bus siūloma reglamentuoti mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo tvarką mokyklose. Šį projektą planuojama pateikti rudens sesijoje.
Šių metų kovo mėnesį Seimas pradėjo svarstyti dvi iniciatyvas dėl mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose. Pritarimo po pateikimo sulaukė Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūno pavaduotojos Ligitos Girskienės ir opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narės Daivos Ulbinaitės pristatyti projektai.
L. Girskienė siūlo, kad telefonų ir planšetinių kompiuterių naudojimas mokykloje ne ugdymo tikslu būtų draudžiamas, išskyrus išimtinius atvejus. Jie būtų nustatyti mokyklų Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarkoje. Šią tvarką, įvertinę mokyklos tarybos pasiūlymus, tvirtintų ugdymo įstaigų vadovai.
Tuo metu Seimo konservatoriai siūlo griežtesnį ribojimą taikyti 1–10 klasių mokiniams. Jų projektas numato 1–10 klasių mokiniams pamokų ir pertraukų metu neleisti naudotis asmeniniais mobiliaisiais telefonais, planšetėmis, išmaniaisiais laikrodžiais ir kitais įrenginiais, išskyrus specialius atvejus, kuriuos nustatytų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
11–12 klasių mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų, planšečių, išmaniųjų ir kitų įrenginių naudojimas, anot projekto, gali būti ribojamas, jei tokią tvarką nustato mokyklos vadovas, vadovaudamasis ŠMSM parengtomis rekomendacijomis.
Šiuo metu leisti naudotis telefonais mokyklose ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Nacionaliniu mastu (t. y. Švietimo įstatyme) mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.
Kaip ELTA jau skelbė, ŠMSM pranešė, kad šiais mokslo metais ugdymo įstaigos turės pasitvirtinti mokinių mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo tvarkas. Anot laikinosios ministrės Ramintos Popovienės, ugdymo įstaigos taisykles galės nusistatyti pačios arba vadovautis ministerijų rekomenduojamu variantu.
Rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas.
Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka. Taip pat turėtų būti nurodomos ir pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų. Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams.
