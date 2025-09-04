UAB „Stevila“: kaip pameistrystė kuria specialistus

„Įmonėje ne kartą matėme, kaip pradedantysis darbuotojas įgauna patirties ir išauga į aukšto lygio specialistą. Tokios sėkmės istorijos įkvepia ne tik patį darbuotoją, bet ir visą komandą“, – sako UAB „Stevila“ gamybos direktorius Arūnas Žukaitis.
Pameistrystė kaip inovacijų šaltinis
Praktinė patirtis leidžia darbuotojams suprasti kiekvieną proceso etapą – nuo pirmo žingsnio iki galutinio rezultato. „Kai matai, kaip detalė gimsta nuo pradžios iki pabaigos, noras mokytis sustiprėja net kelis kartus. Tai visiškai kitokia patirtis nei vien teorinės žinios“, – pasakoja įmonės meistras Antanas Kojutis.
„Jauni žmonės į darbo aplinką atneša naujų idėjų ir energijos. Jų požiūris dažnai leidžia pažvelgti į procesus kitaip, atrasti naujų galimybių tobulėjimui, todėl ši patirtis tampa inovacijų šaltiniu“, – sako Arūnas. Pasak jo, pameistrystė padeda ne tik užauginti, bet ir pritraukti talentingų, motyvuotų darbuotojų, kurie gali prisidėti prie verslo augimo.
Investicija į ateitį ir Lietuvos ekonomiką
Marijampolės profesinio rengimo centras vertina glaudų bendradarbiavimą su UAB „Stevila“. Pasak Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus vedėjos dr. Astos Kabelkaitės-Lukoševičės, partnerystė yra labai įvairiapusė: „Įmonė ne tik suteikia patikimą pameistrystės vietą, bet ir atveria duris visiems mūsų centro mokiniams. Čia jie dirba su modernia įranga, CNC staklėmis, mokosi skaityti techninius brėžinius bei įgyja kokybės kontrolės ir tikslumo įgūdžių. Be profesinių gebėjimų, lavinamos ir bendrosios kompetencijos – atsakomybė, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje. „Stevila“ rūpinasi ne tik mokiniais, bet ir pedagogais – suteikia galimybes kelti kvalifikaciją bei susipažinti su naujausiomis gamybos tendencijomis, kad pamokose perduodamos žinios būtų aktualios.“
UAB „Stevila“ įsteigė stipendijas gerai besimokantiems Marijampolės profesinio rengimo centro mokiniams – tai motyvuoja jaunimą siekti rezultatų ir rodo įmonės įsipareigojimą ugdyti būsimus specialistus.
Pasak dr. A.Kabelkaitės-Lukoševičės, įgyta patirtis tampa tvirtu pagrindu profesinei karjerai: gerai pasirodę mokiniai sulaukia kvietimo įsidarbinti savo įmonėje, o įgyti įgūdžiai užtikrina konkurencingumą tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje rinkoje.
Gamybos direktorius A.Žukaitis pabrėžia, kad pameistrystė – tai investicija į ateitį: „Šis modelis padeda mums užauginti talentingus, motyvuotus darbuotojus, kurie užtikrina įmonės augimą. Drąsiai skatiname kitus darbdavius rinktis pameistrystę, nes tai – kelias į tvarią pramonę ir stiprią Lietuvos ekonomiką.“
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie įmonę „Stevila“
UAB „Stevila“ – viena pažangiausių metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje, veiklą pradėjusi nuo garažo ir išaugusi iki tarptautiniu mastu pripažinto gamintojo. Įmonė turi nuosavą mokymo centrą, kuriame nuolat ugdo pameistrius, suteikdama jiems galimybę įgyti praktinės patirties ir įgyti aukštos kvalifikacijos įgūdžių. UAB „Stevila“ pameistrystės modelis padeda atrasti talentus, ugdyti specialistus pagal įmonės poreikius ir kelti inžinerinių profesijų prestižą Lietuvoje.
