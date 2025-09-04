UAB „Vizualo meistrai“: pameistrystė ugdo drąsius kūrėjus

„Norime, kad mūsų pameistriai nebūtų tik techniniai pagalbininkai – jie turi būti kūrybiniai partneriai, galintys pasiūlyti savo idėjų. Kartais jų mintys būna netikėtos, bet būtent jose slypi inovacijos. Tokia patirtis keičia ne tik jauną žmogų, bet ir pačią įmonę“, – sako įmonės vadovas Saulius Dackys.
Pameistrystė ugdo drąsius kūrėjus
Įmonė „Vizualo meistrai“ pasižymi dideliu atvirumu pameistrystei – mokinius aktyviai įtraukia į realius projektus ir suteikia galimybę mokytis praktiškai. Įmonė išsiskiria profesionalumu, kūrybiškumu ir nuoširdžiu požiūriu į jaunų specialistų ugdymą, nes skatina ne tik techninius įgūdžius, bet ir savarankiškumą bei atsakomybę. Darbas tokioje aplinkoje pameistriams suteikia vertingos patirties, padeda greičiau įsilieti į darbo rinką ir ugdo pasitikėjimą savo gebėjimais“, – pasakoja Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro Komunikacijos skyriaus vadovė Vaida Radzevičiūtė.
Įmonė neapsiriboja vien projektų įgyvendinimu – ji aktyviai investuoja į jaunų specialistų ugdymą, suteikdama jiems erdvę augti kartu su profesionalais. Pasak S.Dackio, pameistrystė padeda atrasti drąsesnius, iniciatyvesnius žmones, kurie geba ne tik atlikti užduotis, bet ir pasiūlyti sprendimus klientų poreikiams. „Jeigu nori turėti stiprią komandą, turi užsiauginti žmones pats. Pameistrystė tam yra geriausias kelias“, – pabrėžia vadovas.
Pameistrystė – šuolis karjerai
Pameistrystės formą pasirinkę mokiniai dalijasi, kad ši patirtis jiems tapo tikru šuoliu į profesinį pasaulį. „Pameistrystė UAB „Vizualo meistrai“ labiausiai praturtino praktinėmis žiniomis ir galimybe pamatyti, kaip teorija veikia realiame darbe. Išmokau ne tik techninių įgūdžių, bet ir komandinio darbo, atsakomybės bei bendravimo su klientais subtilybių. Tai patirtis, kuri jau dabar keičia mano požiūrį į profesinę ateitį ir suteikia daugiau pasitikėjimo savimi“, – pasakoja buvęs pameistrys.
UAB „Vizualo meistrai“ tiki, kad pameistrystė yra investicija į ateitį, kuri stiprina tiek jauną žmogų, tiek verslą. „Tai nėra našta – tai galimybė. Ji kuria ne tik specialistus, bet ir pasitikėjimu grįstą darbo kultūrą“, – dalinasi įmonės vadovas S.Dackys.
Balsuokite už UAB „Vizualo meistrai“ nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ nominacijoje „Metų įmonė“ ir padėkite šios įmonės istorijai įkvėpti daugiau darbdavių rinktis pameistrystės kelią. Kiekvienas balsas – tai padrąsinimas visoms įmonėms, kurios nori auginti jaunus talentus savo komandoje.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie įmonę „Vizualo meistrai“
UAB „Vizualo meistrai“ tiki, kad tikroji kūryba gimsta per praktiką. Jau daugiau nei dešimtmetį įmonė kuria vizualinius sprendimus verslui, kultūrai ir viešajam sektoriui, o kartu su Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centru atveria kelią jauniems talentams per pameistrystę. Įmonės dirbtuvėse būsimi kūrėjai ne tik įgyja profesinių įgūdžių, bet ir dalyvauja realiuose projektuose, taip žengdami pirmuosius žingsnius savo karjeroje.
Šis specialistas ir jo istorija nominuota konkurse „Metų pameistrystė 2025“. Kviečiame balsuoti už jums patikusį nominantą iki spalio 3 d.! Visas istorijas galite perskaityti projekto svetainėje.
pameistrysEuropos socialinio fondo agentūravizualizacija
Rodyti daugiau žymių