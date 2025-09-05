Beatričė Bukantytė: pameistrystė keičia jaunųjų fotografų gyvenimus

Ji džiaugiasi, kad visi jos vadovaujamos 11 mokinių grupės nariai pasirinko pameistrystės kelią ir sėkmingai jį įgyvendino. Dalis jų po praktikos gavo darbo pasiūlymus, kiti – tęsia bendradarbiavimą su įmonėmis, kuriose dirbo pameistrystės metu. Mokytoja pabrėžia, kad tokia patirtis neįmanoma vien auditorijoje: „Mokiniai turi galimybę dirbti su tikrais klientais, tikromis užduotimis ir patirti atsakomybę, kurios nesuteikia vien teorija.“
Fotografija – tai daugiau nei įgūdžiai, tai kelias atrasti save
Beatričės mokiniai apie ją atsiliepia šiltai ir su dėkingumu. Jie pabrėžia, kad mokytojos pamokos išsiskiria ypatingu praktiškumu ir realių pavyzdžių gausa – mokytis įdomu, o teorija tampa lengvai suprantama. „Beatričė moka motyvuoti, padrąsinti ir parodyti, kad kiekviena užduotis turi prasmę. Jos dėka įgyjame ne tik praktinių įgūdžių, bet ir pasitikėjimo savimi bei savarankiškumo“, – dalijasi mokiniai.
Profesijos mokytoja neapsiriboja tik mokymu – ji aktyviai populiarina pameistrystės galimybes socialiniuose tinkluose, rengia susitikimus su įmonių atstovais ir ieško kiekvienam mokiniui tinkamiausios praktikos vietos. Ji tiki, kad profesinis mokymas stipriausias tada, kai teorija ir praktika papildo viena kitą.
„Profesijos mokytoja Beatričė – itin atsidavusi ir kūrybinga, gebanti įkvėpti tiek mokinius, tiek kolegas savo profesionalumu ir naujovišku požiūriu. Ji išsiskiria gebėjimu derinti teoriją su praktika, skatinti bendradarbiavimą ir kurti jaukią, palaikančią mokymosi aplinką. Beatričės darbas telkia mūsų bendruomenę, prisideda prie sėkmingo projektų įgyvendinimo ir stiprina įstaigos prestižą. Įvertinimas „Metų profesijos mokytoja 2025“ yra didžiulė garbė visai mūsų mokyklai, suteikianti papildomos motyvacijos visai bendruomenei siekti dar aukštesnės kokybės. Beatričės indėlis svarbus ne tik mūsų centrui, bet ir visai profesinio mokymo sistemai, nes ji savo pavyzdžiu rodo, kaip inovacijos ir nuoširdus darbas gali pakeisti mokymo kultūrą bei ugdymo rezultatus“, – apie mokytoją šiltai atsiliepia Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro Komunikacijos skyriaus vadovė Vaida Radzevičiūtė.
Pameistrystė – kelias į pasitikėjimą savimi ir profesinę ateitį
Profesijos mokytojos B.Bukantytės patirtis rodo, kad pameistrystė – tai ne tik profesinių įgūdžių ugdymas, bet ir savęs atradimas. „Mokiniai grįžta iš įmonių labiau pasitikintys savimi, jie suvokia savo vertę ir žino, kaip savo talentą paversti profesija. Manau, kad būtent tokios patirtys skatina jaunus žmones kurti savo ateitį drąsiai“, – pabrėžia ji.
Per savo karjerą B.Bukantytė išugdė daugybę jaunųjų fotografų, kurie šiandien sėkmingai kuria vizualinius pasakojimus ir dirba įvairiose kūrybinės industrijos srityse. Ji tiki, kad svarbiausia – padėti mokiniui atrasti jo unikalų kūrybinį žvilgsnį ir įkvėpti jį siekti meistriškumo. Mokytoja teigia, kad kiekvienas pasiekimas – nuo pirmos sėkmingos fotosesijos iki pripažinimo konkursuose – yra bendras mokytojo ir mokinio darbo rezultatas.
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro bendruomenė vertina B.Bukantytės atsidavimą ir gebėjimą suderinti techninius fotografijos įgūdžius su kūrybiškumo ugdymu. Anot jų, ji yra pavyzdys, kaip profesijos mokytojas gali tapti ne tik žinių šaltiniu, bet ir mentoriumi, kuris įkvepia mokinius drąsiai kurti, eksperimentuoti ir siekti aukščiausios kokybės savo darbuose.
Balsuokite už B.Bukantytę nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ ir padėkite jos istorijai įkvėpti daugiau jaunų žmonių rinktis pameistrystės kelią. Kiekvienas balsas – tai padrąsinimas tiems, kurie nori kurti savo ateitį savo rankomis.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro fotografijos mokytoja B. Bukantytė tiki, kad geriausias būdas mokytis – praktiškai, realioje darbo aplinkoje. Jau daugiau nei dešimtmetį jos mokiniai sėkmingai įsilieja į kūrybinę industriją dar besimokydami – nuo pirmųjų fotosesijų iki darbų kino industrijoje. Vadovaujama 11 mokinių grupė visiškai pasirinko pameistrystės kelią: dalis po praktikos gavo darbo pasiūlymus, kiti tęsia bendradarbiavimą su įmonėmis. Mokytoja ne tik padeda įgyti techninių ir kūrybinių įgūdžių, bet ir kiekvienam randa tinkamiausią mokymosi kryptį, įkvepia pasitikėjimo bei skatina siekti meistriškumo. Ji įsitikinusi: pameistrystė ugdo ne tik profesiją, bet ir asmenybę, todėl tokia patirtis tampa tvirtu pamatu jaunam žmogui kurti savo ateitį.
