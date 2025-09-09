Vilniaus kolegija pradėjo mokslo metus šventiškai: bendruomenė minėjo 25-ąjį gimtadienį

Politikos, verslo ir mokslo lyderių dėmesys bei sveikinimai
Sveikindama susirinkusius VIKO direktorė dr. Žymantė Jankauskienė džiaugėsi bendruomenės kelione: „Per 25-erius metus mes augome ir stiprėjome kartu su partneriais, kolegomis, studentais. Šiandien galime didžiuotis, kad rengiame paklausių specialybių, darbdavių vertinamus profesionalus.“
Šilčiausių sveikinimų nestigo ir iš aukščiausių politikų
Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir pirmosios ponios Dianos Nausėdienės sveikinimo žodžius perdavė Prezidento patarėjas dr. Saulius Olencevičius. Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimą perskaitė jo patarėja profesorė Vilija Targamadzė.
Renginio svečius sveikino ir laikinai einanti švietimo, mokslo ir sporto ministrės pareigas Raminta Popovienė, sostinės meras Valdas Benkunskas, Vilniaus universiteto rektorius prof. Rimvydas Petrauskas. Kad VIKO yra svarbi ne tik akademinei bendruomenei, bet ir yra reikšminga mokslo institucija visos šalies mastu, rodė daugybė itin daug šiltų sveikinimų: Vilniaus Arkivyskupo, savivaldybių merų, universitetų rektorių bei kolegijų vadovų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrės R. Popovienės padėkos VIKO bendruomenės nariams
Nusipelnę VIKO darbuotojai buvo pagerbti Švietimo, mokslo ir sporto ministrės R. Popovienės padėkomis, kurios įteiktos Irenai Černiauskienei (Finansų ir apskaitos tarnybos vadovei) už ilgametį, atsakingą ir profesionalų darbą, Dovilei Liubinienei (Studijų tarnybos vadovei) už ilgametį, atsakingą ir profesionalų darbą, reikšmingą indėlį kuriant ir stiprinant Studijų tarnybos veiklą, už atsidavimą įgyvendinant Kolegijos misiją, dr. Jolantai Preidienei (Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovei) už ilgametį, atsakingą ir profesionalų darbą, reikšmingą indėlį stiprinant ir plėtojant Vilniaus kolegijos tarptautiškumą, Virgilijui Varatinskui (Apgyvendinimo paslaugų skyriaus vedėjui) už ilgametį, atsakingą ir profesionalų darbą.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų sveikinimai ir apdovanojimai
Renginyje dalyvavo ir sveikino Vilniaus PPAR prezidentas Sigitas Leonavičius bei generalinis direktorius dr. Almantas Danilevičius, pabrėžę glaudaus mokslo ir verslo bendradarbiavimo svarbą.
„ Vilniaus koelgija jau 25 metus įrodo, kad mokslo institucija gali būti artimas partneris verslui – drauge kuriant žiniomis grįstą ateitį, ugdant profesionalus ir stiprinant mūsų šalies konkurencingumą“, – sakė Vilniaus PPAR prezidentas Sigitas Leonavičius.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Bronzos III laipsnio „Garbės žvaigždėmis“ apdovanota dr. Žymantė Jankauskienė (Vilniaus kolegijos direktorė), Ramunė Vanagaitė (Agrotechnologijų fakulteto dekanė). Taip pat Vilniaus PPAR Padėkos ženklu įvertintas Andriejus Sadauskis, direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir plėtrai.
Proga įteikti garbingus apdovanojimus
Renginio metu pagerbti kolegijai ypatingai nusipelnę asmenys. Įteikti du VIKO garbės daktarų vardai: Elenai Leontjevai, Vilniaus kolegijos Steigiamosios tarybos pirmininkei, Lietuvos laisvosios rinkos instituto įkūrėjai ir prezidentei. Ši VIKO alumnė, kadaise baigusi matematikės-programuotojos studijas su pagyrimu, viena aktyviausių akademinėje bendruomenėje įtvirtinant kolegijas, kaip aukštojo išsilavinimo institucijas, kuriose suteikiamos ne tik teorinės žinios bet ir ugdomi praktiniai gebėjimai.
VIKO garbės daktaro vardas suteiktas ir Vilniaus universiteto profesoriui, habil. dr. Gintautui Dzemydai, kuris yra aktyvus Informacijos sistemų studijų krypties komiteto ir baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys, buvęs dallies EIF fakulteto dėstytojų doktorantūros vadovas.
Jiems įteikti ne tik garbės daktaro vardai, bet ir regalijos: toga, kepurė, diplomas ir medalis.
VIKO direktorius emeritas dr. Gintautas Bražiūnas pagerbė VIKO rėmėjus, įteikdamas jiems Vilniaus kolegijos mecenatų vardus. Šis garbingas titulas suteikiamas už reikšmingą materialinę ar finansinę paramą.
Už reikšmingą paramą dėkota ir Vilniaus kolegijos mecenato vardas suteiktas UAB „Cencora / WorldCourier (Lithuania)“. Ši įmonė nuolat ir aktyviai bendradarbiauja su Ekonomikos fakulteto bendruomene, buvo VIKO organizuoto renginio „Studijos 2044:DI Hakatonas“ generalinė rėmėja.
Taip pat Vilniaus kolegijos mecenato vardas suteiktas dr. Austėjai Landsbergienei, vaikų ugdymo tinklo UAB „Vaikystės sodas“ ir UAB „Karalienės Mortos mokykla“ steigėjai, švietimo lyderei, inovatorei ir ilgalaikei Vilniaus kolegijos partnerei.
Už aktyvų ir efektyvų ir reikšmingą indėlį prisidedant prie studijų proceso, teikiamas vardines stipendijas, organizuojant nemokamus mokymus, fakulteto žinomumo bei kolegijos vardo stiprinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, mecenato vardas suteiktas Toyota Baltic AS.
VIKO garbės alumnų vardai suteikti Sergejui Abakumovui, Aleksej Navoičik, Aistei Aleknavičiūtei, Titui Medeliui, Ievai Stelmokienei, Odetai Česnulevičienei, Jurgitai Stankūnienei.
VIKO bendruomenės garbės vardai suteikti dr. Romanui Tumasoniui, Stasiui Bučiui, dr. Nijolei Liepienei, prof. habil. dr. Kazimierui Lukauskui, Birutei Gostevičienei, dr. Žymantei Jankauskienei, Rimantui Varanavičiui, Reginai Davidavičienei, dr. Mildai Žukauskienei, Rimai Bačiulytei, Tomui Ivanauskui, Ingridai Stankevičienei, Kęstučiui Vaišnorai.
Mokslas ir muzika – neatsiejami
Tą vakarą džiaugsmo, gerų emocijų ir apdovanojimų nestigo. Šventinę nuotaiką kūrė merginų choras „Vaidilutės“ (vadovė G.Kumpienė). Publikai koncertavo VIKO bendruomenės atstovai – charizmatiškoji dainininkė Veronika Čičinskaitė-Golovanova ir improvizacijos meistras pianistas Richardas Banys.
Į naujus metus VIKO bendruomenė žengia tvirtai suprasdama, kad čia vyksta daugiau nei mokymasis. Tai bendrystės vieta, kurioje gimsta naujos idėjos, užsimezga partnerystės, kur studentai tampa profesionalais, o dėstytojai – įkvėpėjais.