„Saugumo kodas“ jaunimui – aktualios temos ir praktinės žinios

2025 m. rugsėjo 22 d. 07:54
Lrytas.lt
Pilietiškumas prasideda nuo žinojimo. Šiandieniniame pasaulyje, kur saugumas tampa vis svarbesne kasdienio gyvenimo dalimi, būtina jaunimui suteikti ne tik vertybes, bet ir žinias.
„Saugumo kodas“ – didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje – tai unikali galimybė moksleiviams iš arti pamatyti, kaip veikia valstybė, kokie pavojai iš tikrųjų egzistuoja ir ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti dėl bendro saugumo.
Konferencija ne tik informuoja – ji ugdo kritinį mąstymą, stiprina pilietiškumą ir kviečia diskutuoti apie realius iššūkius, kurie daro įtaką visų mūsų ateičiai. „Saugumo kodas“ – daugiau nei žinios, tai – pilietiškumo pamoka gyvai.
Konferencijos programoje – temos moksleiviams, kurios atveria akis ir skatina mąstyti:
  • Ar Lietuvai reikia visuotinės karo prievolės, ar pakanka profesionalios kariuomenės?
  • Kaip informacinis karas formuoja mūsų nuomonę?
  • Ką bendro turi sukčiai, troliai ir finansiniai manipuliatoriai?
  • Kodėl svarbu ne tik tikėti, bet iš tikrųjų žinoti?
  • Ką reiškia gynyba be ginklų – ir kodėl tai vis aktualesnė tema XXI amžiuje?
  • Kaip ruoštis ekstremalioms situacijoms – ne tik žmonėms, bet ir augintiniams?
Ir dar daugiau – nuo partizanų pasakojimų iki aktualiausių klausimų apie miestus, darbo rinką ir kasdienes grėsmes. Kodėl verta dalyvauti?
Praktinė nauda: žinios, kuriomis dalinasi daugiau nei 150 ekspertų iš karybos, politikos, verslo, NVO ir institucijų pasaulio.
Patyrimas: daugiau nei 20 interaktyvių stendų su technika, įranga ir mokymų ekspertais.
Pamokos gyvai: tai alternatyva klasės pamokoms – tik aktualesnė, įtraukianti ir įkvepianti.
Dalyvavimas – nemokamas: tereikia išankstinės registracijos, šiame puslapyje.
Tėvai, mokytojai, klasės vadovai – atsivedę jaunus žmones į šią konferenciją galite padėti jiems suvokti, kaip veikia saugumas ir kokį vaidmenį jie patys gali atlikti.
Atsiveskite moksleivius į „Saugumo kodą“ – padovanokite jiems žinių, kurios iš tiesų svarbios.
Visą programą ir registraciją rasite šiame puslapyje.
„Saugumo kodas“ – tai Lrytas iniciatyva, įgyvendinama kartu su Krašto apsaugos ministerija, VILNIUS TECH, Telia ir kitais partneriais.
