Vilniaus kolegija atveria naują kultūrinę erdvę: startuoja vokiškojo plakato paroda

„Tikime, kad ši vieta gali tapti kūrybine erdve, kurioje susitinka dizainas, švietimas ir inovacijos. Vilniaus kolegija yra glaudžiai susijusi su dizaino studijomis, todėl mūsų erdvės atviros ne tik studentų ar dėstytojų kūrybai, bet ir platesnei visuomenei, tarptautinių kūrėjų darbams,“ – sako VIKO direktorė dr. Žymantė Jankauskienė.
Plakatas – daugiau nei reklama
Šiuolaikinis kultūrinis plakatas jau seniai tapo neatsiejama Europos viešosios erdvės dalimi. Jis peržengė reklaminės priemonės ribas ir tapo savarankišku komunikacijos įrankiu, gebančiu formuoti, atspindėti bei skatinti kultūrinį dialogą tarp skirtingų Europos tautų.
„Plakatas yra viena esminių grafinio dizaino komunikavimo priemonių. Jis ne tik informuoja kuria vizualinę aplinką, inspiruoja bendruomenes ir tampa kultūrinės tapatybės ženklu,“ – pasakoja Menų ir dizaino fakulteto Dizaino katedros lektorius, grafinio dizaino studijų programos vadovas Jonas Malinauskas.
Vokiškoji mokykla – profesionalumo etalonas
Paroda į Lietuvą atvyko bendradarbiaujant su Estijos dailės akademija. Ši paroda pirmą kartą buvo pristatyta 2024 metais Haapsalu grafinio dizaino festivalyje, kur buvo eksponuojama net 90 geriausių pastarojo dešimtmečio Vokietijos dizainerių darbų. Eksponatus atrinko parodos kuratorius, Estijos dailės akademijos dėstytojas Marko Kekishev, bendradarbiaudamas su pačiais menininkais ir konsultuodamasis su žinomais vokiečių dizaino ekspertais Fons Hickmann ir Björn Giesecke.
„Tai galimybė susipažinti su vienos žymiausių Europos grafinio dizaino mokyklų – vokiškosios mokyklos – pasiekimais. Kartu menine forma pasakojama apie šalies kultūrinį gyvenimą. Tai labai įdomus ir dėmesio vertas reiškinys,“ – pabrėžia J. Malinauskas.
Parodoje pristatoma skirtingų mokyklų ir kartų vokiečių plakatistų kūryba, jų saviti estetiniai ir komunikaciniai sprendimai.
Naujas etapas kolegijai
Tai jau antroji tarptautinė plakatų paroda, kurią rengiame bendradarbiaudami su Lietuvos dizaino asociacija,– pirmoji buvo latviškojo plakato ekspozicija Užupyje. Šįkart kolegija siekia ne tik pristatyti išskirtinę užsienio menininkų kūrybą, bet ir atverti savo erdves plačiajai visuomenei.
„Džiaugiamės, kad turime didžiules, ekspozicijoms pritaikytas erdves. Ši paroda užims tiek pirmąjį, tiek antrąjį fakulteto aukštus. Iki šiol čia vyko studentų, dėstytojų ir kitų menininkų parodos, tačiau ši – pirmoji, rengiama tarptautiniu mastu. Labai tikimės, kad ne paskutinė,“ – sako J. Malinauskas.
Pasak jo, sostinėje kol kas nėra galerijos, kuri turėtų nuolatinę plakatų ekspoziciją. „Tikimės, kad renginiai šioje erdvėje taps kultūrine tradicija tiek kolegijai, tiek Vilniaus miestui. Norime, kad ši vieta taptų plakato žanrą populiarinančiu tašku Lietuvos kultūros žemėlapyje“, – priduria jis.
Paroda „Šiuolaikinis vokiečių kultūros plakatas“ vyks Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto rūmuose (Olandų g. 16). Atidarymas – rugsėjo 29 d., pirmadienį, 16.00 val. Parodą bus galima aplankyti darbo dienomis nuo 10.00 iki 19.00 val. Ji veiks iki spalio 17 d., vėliau keliaus į Kauną ir Klaipėdą.
Parodos rengimą parėmė Lietuvos dizaino asociacija ir UAB „Neostandartas“.
Vilniaus kolegijaMenasDizainas
Rodyti daugiau žymių