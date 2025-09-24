Gera žinia 11–12 klasių moksleiviams – iniciatyva, kuri gali nulemti ateitį

Ar galima jiems pasiruošti be papildomų išlaidų korepetitoriams? Dalis mokinių dabar išgirs atsakymą „taip“. Tai ir dar daugiau siūlo „Gamtamokslio“ projektas – proga ne tik sustiprinti žinias, bet ir atrasti kelią į svajonių studijas.
Projektą remia žemdirbiai ir partneriai
„Gamtamokslio“ iniciatyva gimė iš noro palengvinti abiturientų kelią į egzaminus, populiarinti gamtos mokslus ir suteikti daugiau pasitikėjimo savimi.
„Projektas yra skirtas 11–12 klasės moksleiviams. Projektą inicijuoja įmonė „Agrokoncernas“ su partnere „ADAMA“, o jį finansuoja šalies žemdirbiai“, – taip jau antrus metus iš eilės startuojantį ir moksleiviams visiškai nemokamą projektą pristato „Agrokoncerno“ atstovė Liveta Budreckytė.
„Moksleiviai, norintys dalyvauti „Gamtamokslio“ projekte, turi užpildyti anketą, kuri yra viešai visiems prieinama.
Taip pat turi pateikti ir motyvacinį laišką, prašymą – mums labai svarbu matyti, kad mokinys yra motyvuotas ir nori lankyti nemokamas korepetitoriaus pamokas.
Praėję metai buvo pirmieji įgyvendinant šį projektą. Jame iš viso dalyvavo 100 moksleivių“, – džiaugiasi L.Budreckytė.
Projekte aktyviai dalyvauja ir stipri Lietuvos žemdirbių bendruomenė. Pastarieji prie projekto prisideda pirkdami „ADAMA“ herbicidą „Timeline® FX“.
„Buvo daroma didelė sklaida, taigi, ūkininkai tikrai žino apie šį projektą ir noriai remia iniciatyvą“, – sako UAB „ADAMA Northern Europe“ vadovė Erika Cesiulė.
Prisidėti prie švietimo žemdirbiams tikrai svarbu, ypač norint išlaikyti jaunimą jau dabar sparčiai technologiškai aukštyn kopiančiame sektoriuje.
„Gera žinia, kad šalies žemdirbiai, prisidėdami prie šio projekto inicijavo, palaiko ne tik agronomus, tačiau ir kitas žemės ūkio sektoriui svarbias profesijas“, – sako „Agrokoncerno“ specialistė L.Budreckytė.
Moksleiviai gauna vertingų žinių ir platesnę galimybę rinktis ateities kelią, nes projektas apima skirtingų krypčių disciplinas.
Nauja karta – nauji įgūdžiai ir svajonės
Naujoji karta į visas gyvenimo sritis atsineša kitokį požiūrį bei siekius. Žemės ūkis – ne išimtis. E.Cesiulė pastebi, kad per pastaruosius metus ši sritis smarkiai pasikeitė.
„Žemės ūkis jau nėra tik ūkininkai, žemdirbiai. Jie – verslininkai, kurie investuoja ir į šią veiklą žiūri labai rimtai. Manau, kad žemės ūkis yra ties pokyčių riba.
Nauja karta labai įsitraukusi, lyginant su tuo, kas buvo pries penkerius metus. Dabar žemės ūkyje matau daugiau ūkininkų vaikų: jie gilina žinias ir keičiasi.“
Tai liudija, kad ateitis priklauso tiems, kurie drąsiai priima pokyčius ir geba derinti tradicijas su naujovėmis.
L.Budreckytė akcentuoja: ugdyti jaunąją ūkininkų kartą, orientuotą į mokslo pažangą, yra svarbu visai Lietuvai.
„Mums labai svarbu turėti išsilavinusius specialistus ir orientuotis į mokslą. Matome naujas tendencijas – reikia gebėti dirbti su dronais ir kitomis technologijomis. Tai padaryti gali tik tas žmogus, kuris domisi mokslu ir įvairiomis naujovėmis“, – sako ji.
Štai praėjusių metų patirtimi jas besidalijantys mokiniai išpildė savo svajones ir įstojo į aviacijos inžineriją bei agronomiją. Prie šių ir kitų sėkmės istorijų prisidėjo ir „Gamtamokslis“.
„Mokiniai turi galimybę rinktis korepetitorių paslaugas iš įvairių dalykų: matematikos, anglų kalbos, fizikos, chemijos ir biologijos. Tai – penki pagrindiniai dalykai, kurie yra reikalingi šiuolaikiniam žmogui sustiprinti žinias ir įstoti į norimą specialybę“, – teigia L.Budreckytė.
Išbandyti savo galimybes ir gauti reikiamą pagalbą mokiniai gali internetiniame tinklalapyje www.gamtamokslis.lt.
„Jau dabar startuoja antrasis „Gamtamokslio“ sezonas. Tad kviečiu drąsiai registruotis moksleivius į šį projektą ir jame dalyvauti“, – ragina ji.
žemdirbiaiGamtagamtos mokslai
