Apklausa: beveik pusė gyventojų pritaria, kad matematikos egzaminas nebūtų privalomas stojant į aukštąsias mokyklas

Remiantis tyrimo duomenimis, tokius pakeitimus palaikyti 46 proc. suaugusiųjų. Tokios nuomonės daugiausia laikosi 18–29 metų amžiaus jaunimas, vaikų turintys respondentai.
Tuo metu keturi iš dešimties gyventojų (37 proc.) sako pritariantys, kad būtų paliekama dabar galiojanti tvarka, kai matematikos egzaminas, stojant į aukštąsias mokyklas, yra privalomas. Daugiausia tai 30–64 metų amžiaus asmenys, mažesnių miestų gyventojai, pensininkai, vadovai.
Dar šeštadalis (17 proc.) apklaustųjų neturi nuomonės šiuo klausimu.
Kiek anksčiau užsiminusi apie galimus matematikos egzamino laikymo tvarkos pokyčius, švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad kol kas jokie sprendimai nėra priimti.
„Išties galbūt ir pati apklausa parodė, kad tas nuomonių pasidalinimas yra, bet šiuo metu sprendimo nėra. Tokio vienasmenio ministro ar tiesiog ministerijoj sprendimo tikrai nebus neišdiskutavus, nepasitarus“, – LRT Radijui sakė ministrė.
Tačiau, pasak jos, apklausoje dalyvavusių žmonių pasidalinimas rodo, kad šį klausimą reikėtų padiskutuoti.
„Manau, tikrai manau diskusija reikalinga, ar matematikos egzaminas reikalingas, pavyzdžiui, stojant į humanitarinę specialybę“, – teigė ji.
Vis tik ministrė pažymėjo, kad pokyčių dėl egzamino tvarkos sulauks dar šiemet. Anot jos, dar šiemet ministerija peržiūrės egzamino užduotis bei leis abiturientams perlaikyti matematikos egzaminą ne kitais, o dar tais pačiais metais.
„Šiais metais mes tikrai galvojame, kad turime peržiūrėti ir užduotis. O šiais metais, jei bus laikomas matematikos egzaminas, tai bus galima jį perlaikyti šiais metais, ko nebuvo galima daryti šiemet abiturientams – neišlaikę matematikos egzamino, jį laikyti galės tik kitais metais. Tai šitos nuostatos tikrai atsisakysime, tam kad galėtų jį tuoj pat ir perlaikyti“, – sakė R. Popovienė.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų.
Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Po ministerijos sprendimų imta diskutuoti ir apie tai, ar matematikos egzaminas, abiturientams stojant į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose mokyklose, turėtų būti privalomas.
