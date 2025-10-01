Kviečiame į pamokas su Lrytas žurnalistais – pamatykite redakcijos darbo užkulisius

Dalyvaudami projekte „Vilnius yra mokykla“ ir atvykę į pamokas „Redakcijos darbo užkulisiai“ turės galimybę: sužinoti, kaip veikia naujienų portalo redakcija, pamatyti, ką veikia žurnalistai, reporteriai ir redaktoriai, suprasti, kaip gimsta naujienos ir kaip informacija pasiekia skaitytojus, išgirsti apie žurnalisto karjeros galimybes, reikalingas savybes ir darbo užkulisius.
Pamokas ves patyrę Lrytas komandos nariai, ne vienerius metus žiniasklaidoje dirbantys žurnalistai:
- Redaktoriaus pavaduotojas Martynas Suslavičius,
- Verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė,
- Video projektų vadovė Gintarė Valancevičiūtė-Stanikūnė.
Svarbu: žurnalistų darbas vyksta ne tik redakcijoje, todėl ir pamokų vietos gali būti įvairios – tiksli vieta bus pranešta mokytojui po registracijos.
Pasinaudokite proga iš arčiau pažinti vieną įdomiausių ir dinamiškiausių profesijų. Registracija į pamokas puslapyje Vilnius yra mokykla.