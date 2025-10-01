Kviečiame į pamokas su Lrytas žurnalistais – pamatykite redakcijos darbo užkulisius

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaŠvietimas

Kviečiame į pamokas su Lrytas žurnalistais – pamatykite redakcijos darbo užkulisius

2025 m. spalio 1 d. 09:58
Lrytas.lt
Nauji mokslo metai prasidėjo, o su jais grįžta ir pamokos už mokyklos ribų. Svajojantiems apie žurnalisto darbą, bet nežinantiems, kaip viskas atrodo iš vidaus, naujienų portalo Lrytas redakcija atveria duris smalsiems ir žingeidiems mokiniams jau trečią sezoną.
Dalyvaudami projekte „Vilnius yra mokykla“ ir atvykę į pamokas „Redakcijos darbo užkulisiai“ turės galimybę: sužinoti, kaip veikia naujienų portalo redakcija, pamatyti, ką veikia žurnalistai, reporteriai ir redaktoriai, suprasti, kaip gimsta naujienos ir kaip informacija pasiekia skaitytojus, išgirsti apie žurnalisto karjeros galimybes, reikalingas savybes ir darbo užkulisius.
Pamokas ves patyrę Lrytas komandos nariai, ne vienerius metus žiniasklaidoje dirbantys žurnalistai:
  • Redaktoriaus pavaduotojas Martynas Suslavičius,
  • Verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė,
  • Video projektų vadovė Gintarė Valancevičiūtė-Stanikūnė.
Svarbu: žurnalistų darbas vyksta ne tik redakcijoje, todėl ir pamokų vietos gali būti įvairios – tiksli vieta bus pranešta mokytojui po registracijos.
Pasinaudokite proga iš arčiau pažinti vieną įdomiausių ir dinamiškiausių profesijų. Registracija į pamokas puslapyje Vilnius yra mokykla.
Lrytas.ltžurnalistaiŠvietimo naujienos

