Tyrimas atskleidžia: kiek Lietuvos pedagogų patenkinti savo atlyginimu?

„Analizės rezultatai rodo, kad pasitenkinimą darbu lemia ne vien darbo užmokestis. Bet džiugu pastebėti, kad mokytojus labiau tenkina darbo užmokestis“, – pirmadienį Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) ministerijoje surengtame tyrimo rezultatų pristatyme teigė EBPO analitikas Gaboras Fulopas.
Žvelgiant į bendrą tyrime dalyvaujančių EBPO šalių paveikslą, apie 80 proc. mokytojų yra patenkinti savo darbu.
Išaugo skaičius klasių, kuriose mokosi užsieniečiai
2024 m. atliktame tyrime taip pat atskleista, kad Lietuvoje net 60 proc. mokytojų dirba mokyklose, kuriose yra pabėgėlių vaikų. 2018 m. vykdytame tyrime tokių mokytojų skaičius siekė 2,2 proc. Tikėtina, kad tokio šuolio priežastimi yra Rusijos pradėtas karas Ukrainoje.
Be to, pagal tyrimo rezultatus, 38 proc. Lietuvos mokytojų dirba mokyklose, kuriose daugiau negu dešimtadalis mokinių turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
„Atsižvelgiant į šias aplinkybes, reikia pripažinti, kad tai atsispindi ir mokytojų gretose. Pvz., neseniai studijas baigę mokytojai pripažįsta, kad ne visais atvejais jie yra pasirengę mokyti tokias klases, pvz., teikti visą socialinę pagalbą arba dirbti multikultūrinėje aplinkoje“, – teigė G. Fulopas.
„Vieni mokytojai šiais klausimais yra geriau pasirengę, geriau pasikaustę, kiti šiek tiek prasčiau. Moterys EBPO valstybėse, kaip pastebima, geba teikti geresnę socialinę emocinę pagalbą ir tinkamai ją teikia nuo 20 iki 25 proc.“, – pažymėjo jis.
Senėjantis mokytojų amžius – problema daugelyje šalių
Lietuvoje mokytojų amžiaus vidurkis yra 51 metai – jaunesni nei 30 metų pedagogai sudaro tik 4 proc. visos grupės. Daugiausiai mokytojų – 61 proc. – yra vyresni nei 50 metų. Tuo metu EBPO vidurkis yra 45 metai.
Pasak G. Fulopo, mokytojų senėjimas Lietuvoje nėra išimtis – tai yra visų EBPO valstybių problema.
„Mokytojai sensta daugumoje švietimo sistemų. EBPO vidurkis yra 45 metai, bet čia matyti šioks toks nuokrypis. Lietuvoje mokytojų amžius – apie 51 metus. Lyginant sus 2018 m., mokytojų amžius šiek tiek didėja“, – kalbėjo EBPO analitikas.
Jaučiama komandinio darbo stoka, ribotas mokytojų bendradarbiavimas: Lietuvoje mokytojų, kurie bent kartą per mėnesį bendrai moko toje pačioje klasėje, procentas – vos daugiau negu 10, kai EBPO rodiklis – daugiau negu 30 proc. Mokytojai taip pat jaučia didelę atsakomybę už mokinių pasiekimus (73 proc.).
TALIS (angl. Teaching and Learning International Survey) yra tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka, nuostatos, požiūris į mokymą bei mokytojo profesiją, įvairius darbo sąlygų mokyklose aspektus.
TALIS tyrime dalyvavo 55 šalys. Lietuvoje TALIS 2024 tyrime dalyvavo daugiau negu 4 tūkst. mokytojų ir daugiau nei 200 mokyklų vadovų. Tyrimas mokyklose vyko 2024 m. vasario – kovo mėn
Šį tyrimą nuo 2008 m. vykdo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Raminta Popovienė
