Sėkmingai finišavo „Tūkstantmečio mokyklų I“ programa Ukmergėje – žingsnis į švietimo ateitį

Savivaldybės švietimo komanda glaudžiai bendradarbiavo ir kryptingai įgyvendino TŪM idėjas keturiose veiklos srityse: lyderystės veikiant, kultūrinio ugdymo, įtraukiojo ugdymo ir STEAM. Šiandien Ukmergės mokyklos – tai modernios mokymosi erdvės, kuriose žinios gimsta per atradimus, kūrybą ir bendradarbiavimą.
Siekiant įprasminti įtraukties viziją – kokybiškai ugdyti įvairių poreikių mokinius ir suteikti jiems visą reikiamą švietimo pagalbą – didelis dėmesys skirtas mokytojų konsultavimui, mokymosi aplinkų modernizavimui bei mokyklų aprūpinimui šiuolaikinėmis priemonėmis.
Mokyklos tapo atviresnės, pritaikytos įvairių poreikių vaikams: veikia sensoriniai kambariai, įrengtos 3D klasės, kalbų laboratorijos, sukurtos interaktyvios mokymosi aplinkos. Net koridoriai tapo ugdymo aplinkų dalimi – juose įrengtos vadinamos tylos kabinos, padedančios mokiniams atsiriboti nuo triukšmo, susikaupti ar trumpam pailsėti. Penkių Ukmergės mokyklų teritorijas puošia lauko klasės – kupolai – čia vyks netradicinės pamokos, bus įgyvendinami projektai.
Vaikų džiaugsmą kasdien primena ir naujos lauko žaidimų aikštelės – jos įrengtos „Šilo“ progimnazijoje bei Užupio pagrindinėje mokykloje. Čia mokiniai mokosi bendrauti, kurti, judėti ir augti kartu.
Siekiant TŪM tikslų, sukurtos edukacinės aplinkos, skirtos mokymuisi per patirtis: įrengtos STEAM laboratorijos Dukstynos ir Užupio pagrindinėse mokyklose, „Šilo“ bei Senamiesčio progimnazijose, A. Smetonos gimnazijoje – gamtos mokslų laboratorija ir technologijų kabinetas, o Jono Basanavičiaus gimnazijoje modernizuota laboratorija ir įkurta fotostudija. Skaitmeninio turinio „Eduka klasė“ licencijomis ir specialiosiomis priemonėmis aprūpintos visos TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos.
Atnaujintos ar sukurtos naujos ugdymo(si) erdvės turi įtakos mokinių motyvacijai dalyvauti veikloje, mokytis per patyrimus, dalyvauti neformaliojo švietimo užsiėmimuose. STEAM veikose aktyviai dalyvauja mokiniai: pradinukai įsitraukė į robotikos veiklas, mokytojai tobulino STEAM ir patirtinio ugdymo kompetencijas, o naujai įsteigtos laborantų pareigybės užtikrino kokybišką praktinių veiklų organizavimą. Mokiniai aktyviai dalyvavo tiriamosiose veiklose, STEAM būreliuose bei užsiėmimuose Panevėžio regioniniame STEAM centre ir robotikos centre „RoboLabas“.
Didelis dėmesys įgyvendinant TŪM programą skirtas ir kultūriniam ugdymui, kuris yra neatsiejama įtraukiojo švietimo dalis. Kultūrinės veiklos skatina mokinių saviraišką, padeda geriau pažinti save ir kitus, o kartu daro tiesioginę įtaką akademiniams pasiekimams, socialiniam elgesiui. Ukmergės mokytojai aktyviai mokėsi kaip kūrybingai organizuoti ugdymo procesą ir įtraukti mokinius per meną, teatrą bei vaizdą. Jie dalyvavo „Vizualinio mąstymo strategijos taikymas literatūros pamokose“ mokymuose bei programoje „Forumo teatras“, kur praktiškai išbandė metodus, padedančius ugdyti kritinį mąstymą, pažinimo, kultūrines, komunikavimo bei socialines-emocines kompetencijas.
Siekiant stiprinti tvarią komandinę lyderystę Ukmergės rajono švietimo bendruomenėje, TŪM mokyklų komandoms buvo organizuoti mokymai. Mokytojai patirties sėmėsi stažuotėje Estijoje, o mokyklų vadovai – Suomijoje, kur gilino žinias apie STEAM ugdymo metodus, komandinį darbą ir pasidalytosios lyderystės principus. Stažuočių dalyviai prisidėjo prie realių pokyčių įgyvendinimo – diegė inovacijas ugdymo procese, dalinosi patirtimi su kolegomis ne tik savo mokyklose, rajone, bet ir šalyje – įgyvendino efektyvų tinklaveikos modelį.
Taigi, „Tūkstantmečio mokyklos“ programa Ukmergės rajone tapo ne tik investicija į švietimo infrastruktūrą, bet ir į žmones – mokinius, mokytojus, vadovus, bendruomenes. Ji sustiprino žinojimą, kad visi – nuo mokinio iki vadovo – juda ta pačia kryptimi. Šiandien Ukmergės mokyklos – tai vietos, kur kiekvienas vaikas gali atrasti savo stiprybes, kurti, mokytis ir augti šiuolaikiškoje, įtraukioje bei kūrybiškoje aplinkoje.
