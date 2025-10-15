I. Ruginienė: sprendimas pridėti po 10 taškų prie egzaminų buvo geras, kitos išeities nebuvo

„Mes aiškiai deklaravome – dešimties taškų sistema nėra pats geriausias būdas, bet mes kito būdo neturėjome. Deja, turėjome čia ir dabar taisyti tas klaidas, kurias padarė konservatorių Vyriausybė. Jeigu mes būtume dabar nesureagavę, turėtume nemažą procentinę dalį vaikų, kuriems būtų tiesiog užkirsta galimybė toliau studijuoti ir mokytis“, – trečiadienį žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Ruginienė.
„Sprendimas buvo padarytas geras, nes kitos išeities nebuvo“, – paklausta, ar ministerijos vadovybė turės prisiimti politinę atsakomybę, atsakė ji.
Premjerė akcentuoja, kad ŠMSM iki gruodžio pradžios turi peržiūrėti valstybinių brandos egzaminų (VBE) išlaikymo kartelės dydį.
„Šiai dienai turime ir ilgalaikius, tvarius sprendimus. Iki gruodžio 1 d. Švietimo ministerija turi parengti normalią tvarką, kaip bus dėliojama egzaminų įvertinimo kartelė, kaip bus vertinami egzaminai“, – akcentavo I. Ruginienė.
ELTA primena, kad trečiadienį Generalinė prokuratūra pranešė konstatavusi, kad egzaminų vertinimo komitetų sprendimas prie abiturientų egzaminų rezultatų pridėti po 10 taškų yra neteisėtas. Vis dėlto pabrėžiama, kad įvertinus aplinkybes į teismą nebus kreipiamasi.
„Atsižvelgiant į tai, kad teisiškai komitetų ydingų sprendimų galiojimas yra pasibaigęs, prokurorui nėra teisinio pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su abstrakčiu prašymu dėl norminių administracinių aktų – komitetų posėdžių protokolinių sprendimų teisėtumo ištyrimo“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Vasarą paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų egzaminų rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
