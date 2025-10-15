R. Popovienė įteikė garbės ženklo apdovanojimus 17 švietimui nusipelniusių žmonių

Anot jos, garbės ženklas įteiktas ŠMSM Strateginio planavimo skyriaus vedėjui Ričardui Ališauskui ir vyriausiajai patarėjai Ritai Dukynaitei, Mokyklų veiklos skyriaus vedėjui Alvydui Puodžiukui.
Apdovanojimas atiteko ir Vilniaus kolegijos docentui daktarui emeritui Gintautui Bražiūnui, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorei Daivai Garnienei, Lietuvos įtraukties švietime centro Vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodikų grupės vadovei Sigitai Girdzijauskienei.
Taip pat garbės ženklas įteiktas Kauno tarptautinės gimnazijos direktoriui Erikui Griškevičiui, Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotojai Gražinai Kaklauskienei, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogei ekspertei Aleksandrai Luckevič, Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui, Lietuvos sporto universiteto profesoriui Romualdui Malinauskui, Kauno Panemunės progimnazijos direktorei Virginijai Rupainienei bei Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros profesorei Liudmilai Rupšienei.
Įvertinimas skirtas ir ilgamečiui sporto specialistui, treneriui Vidui Stankevičiui, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogei ekspertei Rūtai Vyšniūnienei, mokslų daktarui Albertui Žaliui ir Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos tyrimų instituto direktorei Vilmai Žydžiūnaitei.
Kaip skelbia ŠMSM, garbės ženklas – ministerijos aukščiausias apdovanojimas, skiriamas už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui
Apdovanojimas įsteigtas 2007 m., įteikiamas pažymint spalio 14-ąją, kuri yra Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės edukacinės komisijos įkūrimo diena.
Anot ministerijos, pirmasis garbės ženklas buvo įteiktas daktarei Meilei Lukšienei.
