Nacionaliniuose apdovanojimuose įvertinti Lietuvos profesinio mokymo lyderiai

Renginio dalyvius sveikino Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza, pabrėždamas, kad pameistrystė – vienas moderniausių kelių ruošiant jaunąją kartą šiuolaikinei darbo rinkai. „Pameistrystė jungia mokymąsi su gyvenimu – čia žinios įgauna prasmę per darbą, o darbas tampa būdu augti ir kurti vertę. Norėdami užtikrinti kokybišką profesinį švietimą, turime remtis į pameistrystę. Džiaugiuosi matydamas tiek daug žmonių, kurie šį kelią renkasi ir stiprina profesinio mokymo prestižą“, – sakė viceministras R.Zuoza.
Rekordinis dalyvių ir balsų skaičius
Vertinimo komisijos pirmininkė, Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyriaus III vadovė Oksana Mažeikaitė džiaugėsi, kad šių metų konkursas sulaukė išskirtinio dėmesio – buvo gautos 57 paraiškos iš įvairių Lietuvos regionų, o konkurso istorijos sulaukė beveik 125 tūkstančių naujienų portalo skaitytojų balsų.
„Pameistrystė – tai kelionė, kurioje žmogus formuoja savo meistriškumą, atsakomybę ir pasididžiavimą tuo, ką daro. Kiekvienas dalyvis – įkvėpimo šaltinis, įrodantis, kad tikras meistriškumas gimsta per darbą. Šiandien susirinkome čia pasidžiaugti dažnai nematomu darbu, nes kiekvienas iš šio konkurso laureatų esate pameistrystės vėliavos Lietuvoje nešėjai, o tai puikus būdas karjeros pradžiai“, – pabrėžė O.Mažeikaitė.
Pameistrystė – tiltas į sėkmingą karjerą
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos viceprezidentas Gražvydas Juodišius pažymėjo, kad pameistrystės sėkmę lemia bendradarbiavimas tarp mokinio, profesinio mokymo įstaigos ir darbdavio. „Labai džiaugiuosi ir su nekantrumu laukiu kitų metų nacionalinio konkurso apdovanojimų, nes tokie renginiai atkreipia dėmesį, kad profesinis mokymas Lietuvoje yra labai svarbus“, – kalbėjo G.Juodišius.
Šių metų konkurso nugalėtojai įrodė, kad profesija gali tapti gyvenimo pašaukimu, o pameistrystė – tiltu į sėkmingą karjerą. „Metų pameistrys 2025“ titulą pelnė Rokas Gabrielaitis iš Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos. Antroji vieta atiteko Ramūnui Daukšai iš Kauno informacinių technologijų mokyklos, o trečiąją vietą ir Skaitytojų simpatijų prizą pelnė Laura Sinkevičiūtė iš Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro – jos istorija sulaukė 27 617 balsų.
Laureatai dalijosi, kad jaučiasi dėkingi savo profesinio mokymo įstaigoms už galimybę siekti svajonių, tobulėti ir atrasti pasitikėjimą savimi. „Noriu pirmiausia padėkoti savo meistrui Mantui – be jo nebūčiau tiek pasiekęs. Dėkoju ir mokytojui Ramūnui bei visai Smalininkų technologijų mokyklai, kad stengėsi dėl manęs ir suteikė galimybę augti“, – įvertinimu džiaugėsi pirmosios vietos laimėtojas R.Gabrielaitis.
Meistrai, kurie įkvepia dalintis
„Metų meistras 2025“ apdovanojimas atiteko Mantui Makarui, dirbančiam Panemunės pilies restorane „Kuknia“. Antroji vieta – Antanui Kojučiui iš UAB „Stevila“, trečioji vieta ir Skaitytojų simpatijų prizas atiteko Danutei Vilkelienei, atstovaujančiai įmonei „Pigu.lt“, jos istorija sulaukė 7 079 balsų.
Meistrai pabrėžė, kad tikras meistriškumas – tai ne tik gebėjimas atlikti darbą, bet ir noras perduoti žinias jaunajai specialistų kartai. „Reikėjo ilgai įtikinėti priimti pameistrius – buvo šiek tiek baisu dirbti su jaunimu, nors pats jaučiuosi jaunas. Dėkoju savo pameistriui Rokui, kuris patikėjo manimi – kartu nuėjome ilgą kelią. Manau, sėkmės paslaptis yra paprasta: atvirumas vienas kitam. Jei tikrai nori išmokti, nemeluok sau – ir viskas eisis kaip per sviestą“, – akcentavo pirmosios vietos laimėtojas M.Makaras.
„Džiaugiuosi, kad konkursas suteikė progą pasireikšti ir mūsų sirgaliams. Linkiu sėkmės visiems, kurie kuria ir dalijasi pameistrystės dvasia“, – pridūrė Danutė Vilkelienė, kuri po dalyvavimo konkurse planuoja tęsti bendradarbiavimą su Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centru jau kaip dėstytoja.
Mokytojai, kuriantys tiltus tarp teorijos ir praktikos
„Metų profesijos mokytojo 2025“ titulas atiteko Arvydui Norkui iš Raseinių technologijos ir verslo mokyklos. Mokytojui atiteko ir Skaitytojų simpatijų prizas, istorija sulaukė 38 042 skaitytojų balsų. Antroji vieta skirta Beatričei Bukantytei iš Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro, o trečioji – Eglei Kaminskaitei iš Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro.
Mokytojai pabrėžė, kad jų misija – padėti mokiniams ne tik įgyti žinių, bet ir atrasti pasitikėjimą savimi, kuris būtinas siekiant profesinio meistriškumo. Pirmosios vietos laimėtojas A.Norkus teigė, kad „smagu gauti dovanas, tačiau prizai ir įpareigoja daryti ką nors naujo, tobulėti profesinio mokymo srityje ir tapti įdomesniam ne tik aplinkai, bet ir moksleiviams, kuriuos mokai“.
Verslas, kuris augina naujus talentus
„Metų įmonės 2025“ nominacijoje nugalėtoja tapo UAB „Stevila“, antrąją vietą pelnė UAB „Vizualo meistrai“, o trečiąją – UAB „Rimtoma“. Pastarajai įmonei skaitytojai skyrė ir Skaitytojų simpatijų prizą – jos istorija sulaukė 4 277 balsų.
Įmonių atstovai pabrėžė, kad pameistrystės programos padeda ne tik užauginti kvalifikuotus darbuotojus, bet ir stiprina atsakomybės bei bendradarbiavimo kultūrą darbo aplinkoje. Įmonės UAB „Rimtoma“ vadovas Rimantas Zapalskis sako: „Pameistriai – mums ne svečiai, o būsimi kolegos, tačiau su kiekvienu apdovanojimu didėja ir atsakomybė. Tikiuosi, nenuvilsime būsimų pameistrių.“
Mokymo įstaigos, kurios keičia požiūrį į profesinį kelią
„Metų profesinio mokymo įstaigos 2025“ vardas ir Skaitytojų simpatijų prizas šiemet atiteko Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrui, šios profesinio mokymo įstaigos istorija sulaukė 6 862 balsų. Antroji vieta – Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrui, trečioji – Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centrui.
Šių mokyklų atstovai pabrėžė, kad glaudus bendradarbiavimas su įmonėmis leidžia mokiniams įgyti realios darbo patirties ir suprasti, o profesinis mokymas – modernus, kūrybiškas ir reikšmingas kelias.
Pameistrystė – tai daugiau nei darbas: tai augimas, kūryba ir pasididžiavimas
Pameistrystė – tai mokymosi forma, jungianti teoriją su praktika, kai žinios įgyjamos ne tik klasėje, bet ir realioje darbo aplinkoje šalia patyrusių specialistų. Ši patirtis padeda mokiniams atrasti pasitikėjimą savimi, ugdo kūrybiškumą ir moko atsakomybės – vertybių, kurios buvo jaučiamos ir šių metų konkurso atmosferoje.
Renginio erdvę puošė floristikos kūriniai, juos specialiai šventei parengė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro floristikos mokiniai, vadovaujami profesijos mokytojos Erikos Pratapienės. Tai buvo ne tik estetinė detalė, bet ir simbolinis gestas – pameistrių padėka savo meistrams.
„Norėjome, kad gėlės taptų gyvu padėkos simboliu – už darbą, kantrybę ir kūrybą. Kiekvienas žiedas čia pasakoja savo istoriją, kaip ir kiekvienas pameistrys“, – sakė E.Pratapienė.
Nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“ organizavo Europos socialinio fondo agentūra kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija.
Renginys siekia ne tik pagerbti geriausius, bet ir parodyti, kad pameistrystė – tai daugiau nei mokymosi forma. Tai galimybė, jungianti jaunus specialistus, darbdavius ir profesinio mokymo įstaigas, kur žinios virsta praktika, o pastangos – pasiekimais.
Čia susitinka talentingiausi pameistriai, atsidavę meistrai, inovatyvūs profesijos mokytojai, pažangios įmonės ir stipriausios profesinės mokyklos – visi, kurie savo darbu formuoja Lietuvos darbo rinkos ateitį. Pameistrystės istorijos – tai pasakojimai apie darbą, augimą ir tikėjimą savo profesija, jie kuria stipresnę ir kūrybingesnę Lietuvą.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
