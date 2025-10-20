Lietuvos mokykloms atverta Personalo valdymo klinika: ekspertai nemokamai konsultuos švietimo vadovus

Klinika sukurta siekiant suteikti bendrojo ugdymo valstybinių mokyklų vadovams prieigą prie tokio pat profesionalaus palaikymo, kokį turi verslo ar kitų organizacijų lyderiai. Ji padės švietimo vadovams spręsti su personalo valdymu kylančius iššūkius, pasisemti patirties iš patyrusių specialistų ir drąsiau priimti sprendimus.
Tyrimai rodo, kad net 50 proc. naujų mokytojų per pirmuosius trejus darbo metus palieka mokyklas, o daugumai mokytojų kelia stresą įvairūs su darbu susiję aspektai ir švietimo sistemos pokyčiai.
„Mokyklų vadovai atlieka vieną svarbiausių vaidmenų Lietuvoje – jie buria komandas, kurios ugdo vaikų gebėjimus, vertybes, pasitikėjimą savimi ir formuoja šalies ateitį. Tačiau jų kasdienybė dažnai kupina iššūkių: kaip atrasti ir motyvuoti mokytojus, kaip kurti pasitikėjimu grįstą bendruomenės kultūrą, kaip vesti komandą per pokyčius. Deja, nedaug mokyklų turi galimybę turėti šiam tikslui skirtą personalo specialistą, o vadovai – gauti tam reikalingų įgūdžių“, – sako Laura Masiliauskaitė, organizacijos „Švietimas #1“ vadovė.
Prie iniciatyvos jau prisijungė daugiau nei 20 savanorių iš įvairių sektorių – nuo technologijų ir NT plėtros iki paslaugų. Jie savo žiniomis dalinsis pro bono, neatlygintinai teikdami nuotolines konsultacijas mokyklų vadovams apie komandos motyvaciją, veiklos vertinimą, talentų pritraukimą, organizacinę kultūrą ir kitus personalo valdymo klausimus.
Prie projekto prisijungusi Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA) padės kuruoti klinikos veiklą ir suteikti mokyklų vadovams reikalingą pagalbą.
„Mokyklos – tai organizacijos, kurios, kaip ir bet kuri kita šiuolaikinė įmonė, susiduria su panašiais iššūkiais – kaip pritraukti, įtraukti ir išlaikyti žmones. Tačiau jos turi dar svarbesnę misiją – formuoti mūsų visuomenės ir valstybės ateitį. Vadovų gebėjimas telkti, įkvėpti ir palaikyti komandas lemia ne tik mokytojų darbo kokybę, bet ir mokinių pasiekimus. Džiaugiamės galėdami padėti švietimo lyderiams stiprinti personalo valdymo kompetencijas, kurios yra kertinis bet kurios organizacijos sėkmės veiksnys“, – teigia Aušra Bytautienė, PVPA direktorė. Registruotis į nemokamas konsultacijas valstybinių mokyklų direktoriai gali čia. Pagal klausimo pobūdį, direktoriai bus sujungti su atitinkamu specialistu. Norintieji prisidėti prie klinikos savanorių personalo valdymo specialistų rato, gali registruotis čia.
„Švietimas #1“ kartu su advokatų kontora „Cobalt“ taip pat yra įsteigę mokyklų vadovams skirtą nemokamą Teisės kliniką, kur vadovai gali nemokamai konsultuotis dėl teisinių klausimų. Daugiau informacijos apie Teisės kliniką – čia.
Apie „Švietimas #1“
VšĮ „Švietimas numeris vienas“ – tai ne pelno siekianti, Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ įsteigta organizacija, vienijanti verslo lyderius, kurie siekia kurti pažangią, pasaulyje lyderiaujančią švietimo sistemą.
švietimasmokyklų vadovaityrimai
Rodyti daugiau žymių