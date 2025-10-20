Švietimo profsąjungai užsiminus apie streiką, I. Ruginienė sako su bendruomene ieškos sprendimų

„Ta suma, kuri yra skirta 2026 m., ji atitinka kolektyvinį susitarimą. Bet turime daugiau problemų ir įtampų 2027 ir 2028 metams. Trimečio biudžeto kontekste pinigų iš tikrųjų trūksta. Bet sutarėme, kad Seime, svarstant biudžetą, tikrai galėsime daryti pataisymus ir ieškosime galimybių išpildyti pareigūnams ir mokytojams duotus pažadus“, – žurnalistams pirmadienį teigė I. Ruginienė.
Vis dėl to, tokiais premjerės pasakymais abejoja Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjunga (LŠMPS). Anot jos pirmininko Egidijaus Milešino, Vyriausybės biudžeto projekte nustatyti skaičiai prieštarauja kolektyvinei sutarčiai.
„Pasakyti viešai, kad „bus tų pinigų“ yra viena. Bet mes iš patirties ne vienerių metų žinome, ką reiškia politikų pasakymas bus tų pinigų.
Kol mes nematysime teisės aktų įstatymų Vyriausybės nutarimo projekto pakeitimu, kur aiškiai matysis kokiais dydžiais didinamas finansavimas tai tie žodžiai, kad „bus tų pinigų“ mūsų nei šildo nei šaldo“, – Eltai pirmadienį komentavo E. Milešinas.
Pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m., didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc. Anot LŠMPS pirmininko, tai pažeidžia kolektyvinę sutartį, todėl profesinė sąjunga siūlo alternatyvą.
„Tai tikrai neatitinka kolektyvinės sutarties reikalavimų ir tam prieštarauja. Mes, kaip profesinė sąjunga, turime alternatyvą. Mes suprantame, kad kitų metų biudžetas yra sudėtingas ir yra iššūkių, įtampų, ypač dėl krašto gynybos, tai mes siūlome didinti pedagogų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., o nuo rugsėjo 1 d., bet sparčiau – 11,5 proc.“, – teigė E. Milešinas.
Savo siūlymą LŠMPS žada pristatyti Spalio 29 d. vyksiančiame šakos kolektyvinės derybų grupės posėdyje. Anot E. Milešino, jei nebus rastas bendras sutarimas, bus sprendžiama dėl protestų, įskaitant streiką.
„Laukiame ministerijos, ar jiems tinka mūsų siūlymas. Jeigu nesusitariama kolektyvinėse derybose, tada kaip ir numatyta, mūsų tarybą spręs dėl įvairiausių protestų, įskaitant ir streiką“, – pabrėžė E. Milešinas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Vyriausybės priimtą biudžeto projektą dar turės svarstyti Seimas.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Švietimo
Rodyti daugiau žymių