Vilniaus kolegijos direktoriui emeritui dr. G. Bražiūnui įteiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklas

„Jūsų ilgų metų įdirbis, neįkainojama patirtis, gilus profesinis išmanymas – tai patikima atrama mums visiems ieškodami sprendimų, turinčių įtaką švietimo bei mokslo ateičiai ir Lietuvos sporto politikai“, – sveikindama laureatus pabrėžė ministrė Raminta Popovienė.
Ministerijos garbės ženklu apdovanota 17 švietimo sektoriui nusipelniusių asmenybių. Vilniaus kolegijos direktorius emeritas doc. dr.Gintautas Bražiūnas apdovanotas už sistemingą indėlį formuojant ir įgyvendinant studijų ir su studijomis susijusios veiklos politiką, reikšmingą prisidėjimą prie šiuolaikinės Lietuvos kolegijų sistemos atsiradimo, jų kokybės ir tarptautinio pripažinimo stiprinimo.
Lietuvos kolegijų direktorių prezidentė dr. Lina Girdauskienė (Lietuvos inžinerijos kolegija) pasveikino dr. Gintautą Bražiūną su garbingu apdovanojimu, padėkojo už reikšmingą indėlį į Lietuvos kolegijų sektoriaus vystymą.
Ministerijos garbės ženklu apdovanoti: Ričardas Ališauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vedėjas; dr. Rita Dukynaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji patarėja; dr. Daiva Garnienė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorė; dr. Sigita Girdzijauskienė, Lietuvos įtraukties švietime centro Vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodikų grupės vadovė; Erikas Griškevičius, Kauno tarptautinės gimnazijos direktorius; Gražina Kaklauskienė, VšĮ Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja; Aleksandra Luckevič, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė ekspertė; Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės meras; prof. dr. Romualdas Malinauskas, Lietuvos sporto universiteto profesorius; Alvydas Puodžiukas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas; dr. Virginija Rupainienė, Kauno Panemunės progimnazijos direktorė; prof. dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė; Vidas Stankevičius, ilgametis sporto specialistas, treneris; Rūta Vyšniūnienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė ekspertė; dr. Albertas Žalys, mokslų daktaras; prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos tyrimų instituto direktorė.
Garbės ženklas – ministerijos aukščiausias apdovanojimas, skiriamas už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui. Apdovanojimas įsteigtas 2007 m. Garbės ženklas įteikiamas pažymint spalio 14-ąją, kuri yra Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės edukacinės komisijos įkūrimo diena. Pirmasis ministerijos garbės ženklas buvo įteiktas daktarei Meilei Lukšienei.
