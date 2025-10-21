Prezidento patarėjas ragina įsiklausyti į švietimo profsąjungos siūlymus: galima ieškoti sprendimų

„Sutarimų reiktų laikytis. (...) Kai profsąjunga siūlo didinti ne du kartus mažesnėmis dalimis, bet sukoncentruoti augimą tam tikra didesne dalimi – tai šis pasiūlymas turi racijos, ypač, jei biudžeto prasme sąnaudos ir išlaidos yra panašios biudžete abiem atvejais“, – „Žinių radijui“ teigė V. Augustinavičius.
„Svarstymo metu, dėl profsąjungų pasiūlymų galima konstruktyviai diskutuoti ir ieškoti tų sprendimų, jeigu ir biudžete išlaikoma fiskalinė drausmė ir galima atrasti palankesnį mokytojams pasiūlymą, negu jis yra pasiūlytas“, – akcentavo jis.
Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Reaguodamas į tokius skaičius, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas siūlo mokytojų atlyginimą didinti ne nuo sausio, o nuo kitų metų rugsėjo, tačiau didesne dalimi – 11,5 proc.
Savo siūlymą LŠMPS žada pristatyti Spalio 29 d. vyksiančiame šakos kolektyvinės derybų grupės posėdyje. Anot E. Milešino, jei nebus rastas bendras sutarimas, bus sprendžiama dėl protestų, įskaitant streiką.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Vyriausybės priimtą biudžeto projektą dar turės svarstyti Seimas.
Vaidas Augustinavičiusbiudžetasšvietimas
